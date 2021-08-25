Глава кабинета министра Улукбек Марипов 25 августа заявил, что по итогам семи месяцев имеются положительные сдвиги в экономике Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Улукбек Марипов на заседании кабинета министров. Фото / Пресс-служба кабмина.

По его словам, к настоящему времени внедрена маркировка товаров, что должно пополнить бюджет налоговыми поступлениями.

«В этом году, несмотря на недостаток бюджетных средств, мы пошли на определенные шаги по освобождению от уплаты ряда налогов, созданию налоговых послаблений. Президент поддержал эти действия. В результате определенных мер в экономическо-фискальной политике, объем налоговых поступлений по каждому виду налогов повысился с 20 до 40%», — заявил Марипов.

Председатель кабмина добавил, что в 2021 году увеличены зарплаты медработников, военнослужащих и работников сферы культуры.

Однако, согласно данным Нацстаткома, экономика продолжает падение. Так, валовой внутренний продукт (ВВП) Кыргызстана за январь-май 2021 года снизился на 1,6% даже по сравнению с прошлым годом, когда в стране действовали карантинные ограничения.