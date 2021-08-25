Пресс-служба ГУВД Чуйской области дали разъяснения на информацию о том, что 46-летний мужчина домогался 11-летней девочки, когда подвозил ее на машине.

Ранее об этом сообщила мама девочки в социальных сетях. По ее словам, инцидент произошел еще 18 августа, когда ее дочь вышла из дома и ждала маршрутку по улице Алматинской в районе жилмассива Энесай.

Скриншот со страницы мамы девочки, которой домогался мужчина.

«Подъехал бус, водитель сказал, что едет до Аламединского рынка, дочка поверила, потому что это был бусик и села. По дороге, этот урод начал целовать ее взасос, трогал ее груди и между ног», — написала она.

Женщина также рассказала, что после случившегося она обратилась в милицию. Однако, по ее словам, в милиции допрашивали девочку и сделали предположение, что она могла соврать.

«И сегодня [24 августа] узнаем, что его даже не задержали. Его какой-то родственник откупил и вытащил. Нас водят за нос, кормят завтраками, просят пройти экспертизы», — заявила мать девочки.

Что сказали в милиции?

По версии милиции, с заявлением о произошедшем в УВД Свердловского района родители обратились 19 августа, которые рассказали о домогательстве их дочери.

Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Развратные действия». Позже полиция нашла подозреваемого 46-летнего мужчину. На допросе он заявил, что не совершал домогательств.

«Мужчина сказал, что 18 августа возвращался с рейсов из Казахстана, по пути домой на улице Алматинской его остановила девочка и попросила подбросить ее до Аламединского рынка. Не доехав до поворота ГЭС-2, из-за пробок он высадил девочку, объяснив тем, что он будет ехать в объезд пробки и что ему не по пути. Также мужчина сказал, что они ехали вместе около 5 минут, и с девочкой в дороге он не разговаривал и не трогал ее», — сообщили в милиции.

В ГУВД добавили, что допросили и саму девочку. Она рассказала, что мужчина трогал ее в области ног, груди и поцеловал в шею.

«Для выяснения всех обстоятельств дела милицией назначены судебно-психологические экспертизы как в отношении несовершеннолетней девочки, так и в отношении мужчины», — сообщили в ГУВД.

Досудебное производство по делу продолжается.