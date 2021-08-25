В Национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева 24 августа открылась выставка «Новый Соцреализм 2» посвящённый 30-летию Независимости Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба минкультуры.

На выставке представлены этюды и эскизы, посвященные истории страны — от Баткенских событий до Олимпиады в Токио. Особенно популярной в соцсетях стала фотография картины с шестью президентами страны, её пользователи сети окрестили «поминками Кыргызстана».

На картине президенты траурной одежде стоят перед поминальным венком. Позади них можно увидеть карту Кыргызстана в пепельно-сером цвете.

Картина «Ата-Бейит». Фото / пресс-служба минкультуры

Автор картины — председатель Союза художников Таалайбек Усубалиев, его работа называется «Ата-Бейит».

В самом музее «Клоопу» сообщили, что Усубалиев не вкладывал в неё «никакого политического понятия».

«Сам автор так трактует эту работу, шесть президентов, которые так или иначе правили нашим государством собрались на “Ата-Бейите”. Мы же знаем, что там захоронены наши великие личности. Никакого умысла здесь нет. Он [автор] выражает желание собрать всех президентов, чтобы мирно решали вопросы государства», — сказали Национальном музее имени Гапара Айтиева.

В минкультуры сообщили, что выставка продлится до 7 сентября.

По данным ведомства, проект организовали общественные организации TOLOM MUSEUM и BILIMKANA, в рамках движения POSTTOTAL.