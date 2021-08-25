Директриса Национального музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева Айгуль Мамбетказиева сообщила «Клоопу», что снимать картину «Ата-Бейит» художника Таалайбека Усубалиева с выставки «Новый Соцреализм 2» музей не планирует.
Работа художника с шестью президентами страны стала популярной в соцсетях, её пользователи сети окрестили «поминками Кыргызстана».
На картине президенты в траурной одежде стоят перед поминальным венком. Позади них можно увидеть карту Кыргызстана в пепельно-сером цвете.
Рекомендовали снять, но висит
По словам Мамбетказиевой, работу художника рекомендовали снять «кураторы из минкультуры».
«С утра сегодня [25 августа] была рекомендация, как руководительнице учреждения снять эту картину. Я сразу попросила их аргументацию по поводу того, почему надо снимать, и я её не сняла […] Это позвонили кураторы из минкультуры и попросили. Видимо, так как какой-то ажиотаж в соцсетях идёт. После того, как я отказалась, этот вопрос пока снят», — сказала директриса.
Она подчеркнула, что у музея «нет никакого намерения снять картину». По словам Мамбетказиевой, она не ощущает «никакого пока серьёзного давления по поводу снятия».
Директриса отметила, что в картине Усубалиева нет ничего такого, что бы призывало «к какой-то розни, войне, ненависти, свержению госстроя». По её мнению, это тематическая картина, связанная с историей Кыргызстана.
Что говорит сам автор картины?
Председатель Союза художников Таалайбек Усубалиев подчеркнул, что его работа призвана объединить всех бывших и действующих глав государства.
«Моя мечта — чтобы все бывшие президенты собрались в одном месте. Послужили, поработали для страны. В “Ата-Бейите” похоронены известные личности, отдавшие жизнь за свою родину, за процветание государства. Хотелось бы, чтобы они тоже работали во благо государства, не ругались. Задача картины такая», — сказал художник в интервью ИА 24.kg.
Он опроверг информацию о том, что на него оказывается давление. Однако, по его словам, есть слухи, что картину хотят снять с выставки.
«Прямого указа не было. Мне непонятно, почему так. Видимо, кто-то боится, что люди как-то понимают ее по-другому», — отметил он.
Что это за выставка?
Выставка «Новый Соцреализм 2» открылась вчера, 24 августа. Она посвящена 30-летию Независимости Кыргызстана.
Минкультуры сообщило, что на выставке представлены этюды и эскизы, посвященные истории страны — от Баткенских событий до Олимпиады в Токио.
Выставку организовали общественные организации TOLOM MUSEUM и BILIMKANA, в рамках движения POSTTOTAL. Она продлится до 7 сентября.
Цензура в Национальном музее
Минкультуры не впервый раз под напором дискуссий в соцсетях пытается цензурировать культурные мероприятия. В 2019 году ведомство под напором нацпатриотов запретило проводить выставку «Феминнале», при том, что она уже шла.
*Феминнале — это первая феминистская выставка в Кыргызстане. Ее провели, чтобы привлечь внимание к проблемам насилия в отношении женщин и гендерного неравенства. Она должна была продлиться 17 дней — в память о 17 девушках, погибших в пожаре в московской типографии в 2016 году. В выставке принимали участие более 50 арт-мастеров из 22 стран мира.
На открытии выставки датская художница и танцовщица Джулия Сэйвери представила перформанс, которым хотела привлечь внимание к проблеме насилия и эксплуатации секс-работниц. Выйдя обнаженной в зал, художница медленно, вещь за вещью, надела на себя одежду.
После этого разразился общественный резонанс. В результате скандала своего поста лишилась директриса музея, а выставка была подвергнута цензуре – шесть экспонатов единоличным решением министра культуры были вынесены из музея.
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