Она подчеркнула, что у музея «нет никакого намерения снять картину». По словам Мамбетказиевой, она не ощущает «никакого пока серьёзного давления по поводу снятия».

Директриса отметила, что в картине Усубалиева нет ничего такого, что бы призывало «к какой-то розни, войне, ненависти, свержению госстроя». По её мнению, это тематическая картина, связанная с историей Кыргызстана.

Что говорит сам автор картины?