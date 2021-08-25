Российские СМИ сообщили, что ночью 22 августа на окраине Петербурга произошла массовая драка мигрантов из Центральной Азии. По их данным, в драке участвовали около 25 человек, одного из них госпитализировали.

Раненый — 22-летний гражданин Узбекистана. Он получил ножевое ранение в области груди, состояние тяжелое.

На место происшествия выехала полиция. Правоохранители доставили в отдел 14 мигрантов: девять граждан Узбекистана, четверых таджикистанцев и одного кыргызстанца.

По данным СМИ, пятеро из них были оштрафованы по 500 рублей за нарушение режима пребывания в России. Восемь человек отпустили под обязательство о явке, одного оставили под стражей. Возбуждено уголовное дело по факту причинения вреда здоровью и хулиганству.

Местное агентство «Оперативное прикрытие» сообщило, что 23 августа в рамках этого уголовного дела были задержаны еще четверо: трое граждан Узбекистана и один гражданин России.

За последние месяцы в России участились конфликты между мигрантами из Центральной Азии. МВД России начало проводить бессрочные рейды по стройплощадкам, хостелам, общежитиям и жилым домам для выявления нарушений в сфере миграционного законодательства.

Ранее, 11 июля, в московском районе Кузьминки произошла массовая драка между мигрантами из Центральной Азии. В больницу с ножевыми ранениями доставили несколько пострадавших.

14 июля полиция Москвы сообщила, что ряд участников массовой драки в Кузьминках по решению суда будут выдворены из России с наложением штрафа, а также ряду лиц запретят въезд в страну.

По их данным, в день драки в участок доставили 103 человека, участвовавших в конфликте. Из них 70 — кыргызстанцы.

Также 18 июля произошла драка в Подмосковье, в которой по предварительным данным принимали участие мигранты из Кыргызстана.

В связи с участившимися драками, правозащитница Валентина Чупик призвала мигрантов не поддаваться на провокации.

«В группах мигрантов рассылаются ролики с плохим узбекским, с плохим кыргызским, что вызывает сомнения в том, что эти видео были созданы носителями языка. Возможно, эти ролики распространяются с целью сделать из мигрантов врагов России перед выборами. Не исключено, что они были созданы самой службой полиции», — заявила правозащитница.

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