Октябрьский райсуд Бишкека 25 августа аннулировал решение о смене отчества на матчество детям писательницы Алтын Капаловой. Суд решил оставить детям отчество. Об этом со ссылкой на адвокатессу писательницы Евгению Крапивину пишет Kaktus.media.

«Суд принял решение оставить отчества отцов детей, которые лишены родительских прав. Мы еще не получили решение суда, но у нас есть 30 дней для обжалования решения. Мы обязательно это будем делать», — сообщила Крапивина журналистам.

Ранее сама Капалова говорила, что если суд удовлетворит иск Департамента ГРС, то она обратится с апелляцией в международные суды.

Иск против Капаловой

Детская писательница и активистка Алтын Капалова оформила трех своих детей на свои имя и фамилию, и дала им вместо отчества матчество. За это 28 января 2021 года Департамент регистрации населения и актов гражданского состояния при ГРС подал на неё иск в суд.

Кроме аннулирования смены фамилии и отчества, ГРС просила взыскать с нее госпошлину за иск в суд.

В Департаменте ГРС заявили, что дав детям матчество, Капалова нарушила закон «Об актах гражданского состояния». Где указано, что перемена отчества осуществляется по именам отца, усыновителя, отчима, дедушки по линии отца и матери.

Замдиректора Департамента регистрации населения и актов гражданского состояния Галлия Аманова заявила, что сотрудники ГРС «допустили ошибку», когда выдали новые документы детям Капаловой. А сотруднице, которая занималась переоформлением, грозит дисциплинарное взыскание.

Сама Капалова заявила, что решила дать своим детям матчество, потому что их биологические отцы не давали документы и «всячески пытались удержать контроль», при этом не выплачивая алименты.

«Я не нарушила закон, я нарушила патриархальные устои. И ты не можешь отбирать у меня и у моих детей базовое право на имя и фамилию. Я понимаю, что у патриархата горит жопа. Но, может, мы уже начнем делать шаги в сторону гендерного равенства?» — предложила Капалова.