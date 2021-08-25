Редакция информагентства 24.kg отправила официальный запрос в МВД с просьбой предоставить данные о том, какие спонсоры оплатили ремонт здания министерства. Об этом сообщило само издание.

Спустя время из МВД пришла отписка. В ней говорилось, что «вопрос остается открытым», потому что «здание министерства внутренних дел находится в списке учреждения “Коопсуз жай” (“Безопасное место”)». Что это за список, пояснено не было.

Отписка МВД. Фото: 24.kg

Аналогичный запрос издание 24.kg отправило в Госкомитет нацбезопасности 14 июля. Однако ответ до сих пор не пришел.

Согласно закону «О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления», на письменный запрос должен быть дан письменный ответ в течение двух недель.

23 августа президент Садыр Жапаров посетил отремонтированное здание МВД. Президенту показали новую технику патрульной милиции, модернизированный Центр пресс-службы МВД, зал международного сотрудничества, а также макеты комплектов новой формы участковых инспекторов. Предполагается, что их оснастят служебными планшетами и боди-камерами.

Загадочные спонсоры

Ремонт здания МВД в Бишкеке начался еще в апреле 2021 года. Тогда в ведомстве заявили, что работы проводятся за счет неких спонсоров и отказались назвать их имена.

«На данный момент ремонтные работы министерства и территориальных подразделений продолжаются и после их окончания, будет проводиться акт приёма-передачи, где будет указана информация о поступившей спонсорской помощи. В связи с чем, о запрашиваемых вами сведениях сообщим дополнительно», — говорилось в ответе министерства.

Ответ МВД на запрос по существу возмутил депутатку парламента Наталью Никитенко. Она заявила, что «силовые органы страны не должны ничего получать из рук загадочных спонсоров». По её словам, «любой спонсор сегодня даст деньги, а завтра потребует их отработать».

«Армия, милиция, безопасность — это исключительная сфера деятельности государства […] Мне интересно кто эти загадочные спонсоры, которые без вопросов готовы выложить крупную сумму денег в наше тяжелое кризисное время? Мне также интересно, не совпадут ли списки добрых спонсоров со списком тех, на кого возбуждены уголовные дела? Не будет ли это выглядеть как государственный рэкет?» — сказала Никитенко.

По её словам, ответ министерства оставил больше вопросов, чем дал ответов.

«Ремонт уже закончился, а имена в секрете? Почему?» — удивилась депутатка.

До того, как ответить на запрос депутатки, в МВД ИА Vesti.kg в ответ на те же вопросы сообщили, что ведомство не может предоставить информацию о спонсорах, потому что «они пожелали остаться неизвестными».

«Здание МВД не ремонтировалось с 1974 года. На выполнение определенных видов строительных работ, связанных с обновлением и реконструкцией здания, не потрачено ни тыйына бюджетных средств.

Местные предприниматели сами проявили инициативу по проведению капитального ремонта, поставляют строительные материалы и привлекают свою рабочую силу», — отметили тогда в ведомстве.