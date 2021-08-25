Задержанный по делу «Кумтора» экс-премьер-министр Темир Сариев написал в своем фейсбуке обращение к общественности 19 августа. В нем он написал, что его водворили в СИЗО ГКНБ на основе «ложных показаний» руководителя государственного комитета по Экологии и климату Динары Кутмановой.

Также он отметил, что госкомиссия, которую он ранее возглавлял, очень тщательно провела расследование, а его совесть чиста перед народом.

*ГКНБ задержал Сариева 3 августа. По версии спецслужб, Сариев, когда занимал должность министра экономики и руководил госкомиссией по проверке деятельности «Кумтор Голд Компани», снизил причиненный компанией ущерб на несколько миллиардов сомов.

Виновато заключение комиссии

В своем письме Сариев написал о работе комиссии, которую она проводила в 2012 году, о составе комиссии и рассказал о решениях комиссии в этот период. По его словам, комиссия работала строго по регламенту, заседания проводились только в присутствии СМИ и в прямом эфире ГТРК.

Также он отметил, что Динара Кутманова, давшая показания против него, сама была в составе комиссии в качестве местного эксперта.

«Ответственные лица управляли [проверкой], сами организовали ее. Проверяли очень тщательно и открыто. Окончательное решение выносили на заседании. В их деятельность никто не вмешивался. Государственная комиссия проверила деятельность проекта “Кумтор” с 1992 по 2011 годы самым тщательным образом», — сказал Сариев.

В связи с этим экс-премьер сообщил, что уголовные дела по Кумтору фактически возбуждены по результатам расследования возглавляемой им комиссии.

Письмо Темира Сариева. Фото с официального фейсбук-аккаунта политика. Письмо Темира Сариева. Фото с официального фейсбук-аккаунта политика. Письмо Темира Сариева. Фото с официального фейсбук-аккаунта политика. Письмо Темира Сариева. Фото с официального фейсбук-аккаунта политика.

Он добавил, что общественность знает его позицию по «Кумтору».

«Я могу посмотреть каждому прямо в глаза, открыто говорить о проблеме “Кумтора” и с уверенностью сказать, что мы сделали все, что в наших силах. Человек, который все это раскрыл, находится в тюрьме, а те, кто принял решение [по Кумтору] и причинили вред государству, освобождены. У меня чистая совесть перед моим народом и семьей. Правда восторжествует», — заключил он.

Дело «Кумтора»

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев 17 мая проинформировал, что по делу о «Кумторе» открыто четыре дела, которые находятся на стадии досудебного производства.

Одно дело было возбуждено в отношении компании «Кумтор Голд Компани» по подозрению в несоблюдении экологических требований. В трех других делах участвовали высокопоставленные чиновники, которые заключили соглашения с золотодобывающей компанией, освободили от налогов и пошлин и предоставили компании «Кумтор Голд» дополнительные земли для геологоразведки.

Спецслужба задержала по делу «Кумторе» экс-премьер-министров Мухаммедкалыя Абылгазиева, Омурбека Бабанова и Темира Сариева, экс-вице-премьеров Тайырбека Сарпашева, Алмазбека Баатырбекова, депутатов Асылбека Жээнбекова, Торобая Зулпукарова, экс-депутатов Исхака Пирматова, Талантбека Узакбаева, бывший руководитель аппарата президента Данияра Нарымбаева и бывшего главу «Кыргызпатента» Динару Молдошеву.

Из вышеперечисленных задержанных из под ареста были выпущены Сарпашев, Пирматов, Молдошева и Абылгазиев. Омурбек Бабанов выехал на лечение заграницу. А экс-депутат Талантбек Узакбаев был признан виновным по статье «Коррупция» Первомайским районным судом и оштрафован на 300 тысяч сомов.

Кроме этого, спецслужба объявила в розыск беглых президентов Курманбека Бакиева и Аскара Акаева. В розыск также был объявлен сын Бакиева Максим и ряд бывших чиновников, связанных с горнодобывающей деятельностью.

2 августа Аскар Акаев приехал в Кыргызстан, он сразу же был вызван на допрос в ГКНБ. После допроса бывший президент сказал, что прибыл, чтобы давать показания по делу «Кумтора», и только знакомится с этим делом.

Позже Акаев извинился из-за того, что не проконтролировал подписание договора с канадской компанией Centerra Gold Inc., занимающейся добычей золота на Кумторе. По его словам, он не проконтролировал действия правительства во время сделки.

Депутат Дастан Бекешев прокомментировал заявление экс-президента, сказав, что «легко» обвинить покойного [тогдашнего премьер-министра Николая Танаева] в ответственности за «Кумтор».