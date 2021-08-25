Республиканский штаб сообщил, что за сутки на 25 августа в Кыргызстане скончались четыре пациентов с COVID-19.

По информации штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 498 пациентов с ранее выявленным коронавирусом.

Также за сутки коронавирус выявили у 229 человек:

Бишкек — 102;

Ош — 7;

Чуйская область — 46;

Ошская область — 8;

Таласская область — 3;

Нарынская область — 12;

Иссык-Кульская область — 27;

Джалал-Абадская область — 14;

Баткенская область — 10.

Всего за время пандемии в стране зарегистрировали 174 576 случаев заражения COVID-19.

Кроме этого, за сутки из больниц и стационаров с выздоровлением за сутки выписали 444 пациента. Всего за период пандемии с выздоровлением выписали 167 590 человек, переболевших коронавирусом.