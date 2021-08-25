Экономист и кризис-менеджер Эмиль Ашымбаев объявил онлайн-митинг «Стоп, АУ» против зампреда кабмина и главы минэкономфина Акылбека Жапарова.

Эмиль Ашымбаев на фоне Акылбека Жапарова. Фото / фейсбук Ашымбаева.

«Акылбек Усенбекович, призываем: остановитесь! Это крик о помощи! Инициативы, выдвигаемые Министерством экономики и финансов под руководством Акылбека Жапарова, приводят в недоумение общественность и бизнес. Какую цель вы преследуете, господин министр?» — написал Ашымбаев на своей странице в фейсбуке.

Экономист раскритиковал инициативы Жапарова об обложении налогом всех, кто работает в интернете.

По его словам, этими действиями правительство только «душит и без того малоразвитый, только начинающий вставать на ноги, IT — бизнес».

«IT-специалисты с трудом сами обеспечивают семьи и честно оплачивают налоги, при этом обеспечивая приток, хоть и минимальный, финансовых средств. Какие условия созданы для наших IT-специалистов государством?» — задал вопрос Ашымбаев.

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Он также раскритиковал инициативы Жапарова о том, чтобы наделить участковых правом проверять бизнес и обязать банки предоставлять информацию по всем банковским счетам. Ашымбаев назвал вторую идею прямым нарушением банковской тайны.

По его словам, это приведет только к переходу бизнеса на наличный расчет, к открытию счетов в зарубежных банках и оттоку капитала из страны.

Ашымбаев добавил, что идея прозрачности банковских счетов «хороша для коррупционных чиновников, которые оформляют свои компании на родственников, жен, водителей и любовниц в офшорных компаниях за рубежом».

«Последней каплей моего обращения стала ваша инициатива обязать бизнес клеить QR-коды* на входную часть своих объектов. Это все нельзя ли автоматизировать?! Остановитесь, пока не поздно, придумайте другие стимулирующие для бизнеса схемы пополнения бюджета и оплаты налогов. В противном случае я призываю бизнес-сообщества объединиться и выступить с протестом против вашей персоны в занимаемой вами должности. Наказанием или какими-то проверками, непонятными условиями вы только наносите ежесекундный вред экономике страны! Народ! Давайте вместе скажем “СТОП, АУ!” (Акылбек Усенбекович)!» — призвал Ашымбаев.

*По идее минэкономфина, предприниматели должны будут размещать QR-код (размером не менее листа бумаги А4) в доступном месте в свободном доступе для потребителя товаров, работ и услуг. Он должен содержать сведения об арендаторе или владельце торговой площади (наименование предприятия или ФИО предпринимателя); ИНН; номер и срок действия договора аренды; название и номер торговой площади, места/контейнера/павильона; модель контрольно-кассовой машины; сведения о лицензии, если наличие ее требуется в соответствии с законодательством.

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