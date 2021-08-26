43 из 45 депутатов горкенеша Бишкека поддержали кандидатуру Айбека Джунушалиева и он был избран мэром Бишкека.

“Я не обременен бизнесом или другими интересами в городе. Я готов каждый день работать, осуществлять выезды, чтобы узнавать о проблемах в городе”, — сказал новый мэр. У его предшественников был бизнес в столице — среди градоначальников были чиновники, связанные с стройкомпаниями, бизнес и торговыми центрами и прочие.

Кандидатуру Джунушалиева как мэра Бишкека выдвинули 17 августа глава кабмина и коалиция большинства Бишкекского горкенеша. Он стал и.о. градоначальника столицы 12 августа, сменив на посту экс-мэра Оша Таалайбека Сарыбашова, который ушёл с должности спустя 14 дней работы.

Фото: Ислам Розиев

Айбек Джунушалиев до 2021 года не занимал высоких должностей. Его карьера пошла на взлёт в феврале этого года. Тогда его назначили первым заместителем руководителя аппарата правительства. В мае он стал первым заместителем председателя кабинета министров. На этом посту он сменил Артема Новикова.

С октября 2020 года, после ухода мэра Бишкека Азиза Суракматова, он уже 10 чиновник, претендовавший на мэрство, но первый, кто преодолел “проклятие и.о”. Среди его предшественников, занимавших посты и.о. главы муниципалитета с октября 2020 года дольше всех должности занимали не запомнившийся горожанам Бактыбек Кудайбергенов (меньше полугода) и экс-полпред в Иссык-Кульской области Балбак Тулобаев (100 дней). Тулобаев и ранее работал в мэрии и запомнился продвижением идеи о создании монорельса в Бишкеке.