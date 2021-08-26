43 из 45 депутатов горкенеша Оша поддержали кандидатуру Айбека Мамбетова как нового градоначальника. Мамбетов сменил на этом посту Таалайбека Сарыбагышова, которого поставили и.о. мэра Бишкека, но на это должности он пробыл лишь порядка 15 дней. Мэром же Бишкека стал Айбек Джунушалиев.

Мамбетов пообещал, что одним из его вице-мэров будет женщина. Ранее он обещал решить проблему мусора в Оше, запустить “современный общественный транспорт”, отремонтировать дороги и подготовить город к отопительному сезону.

Ошские депутаты поздравили нового мэра, подарив ему тебетей и чепкен.

У Мамбетова есть опыт мэрства — ранее он был мэром Балыкчы и был известен благодаря скандалам.

Так, когда мэрию критиковали за вырубку деревьев в городе ради строительства дороги, Мамбетов вступил в перепалку с пользователями сети в Фейсбуке и написал «псина лает, караван идет». Через несколько часов комментарии Мамбетова исчезли, а позже мэрия Балыкчы заявила, что аккаунт мэра в фэйсбуке «взломали третьи лица».

Также на должности он запомнился своим богатым матерным лексиконом: в сеть попала запись телефонного разговора Мамбетова и его предшественника Сатыбека Шамудинова.

После он возглавил Государственную регистрационную службу. Мамбетов проработал в должности менее одного года. Его уволили на фоне скандала с продажей и незаконной выдачей кыргызских паспортов, разгоревшегося в 2019 году после публикации совместного журналистского расследования радио «Азаттык», «Клоопа» и OCCRP о незаконном выводе более $700 млн из Кыргызстана.

После октябрьских событий, который привёл к смене власти в стране, он возглавил Управление делами президента.