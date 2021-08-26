Новость обновлена в 19:08.

В Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии утром 26 августа скончался 13-летний мальчик.

Подростка 23 августа сбил Mercedes на пешеходном переходе в микрорайоне «Восток 5».Мальчика доставили в БНИЦТиО с ушибом головного мозга тяжелой степени в критическом состоянии.

Mercedes тогда водворили на штрафстоянку.

В пресс-службе ГУВД Бишкека «Клоопу» сообщили, что факт наезда на пешехода зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное дело по статье «Нарушения правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств».

«Назначены все необходимые экспертизы, по результатам которых будет дана юридическая оценка. В данное время расследование продолжается», — сообщили в столичной милиции.