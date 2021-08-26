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В Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии утром 26 августа скончался 13-летний мальчик.
Подростка 23 августа сбил Mercedes на пешеходном переходе в микрорайоне «Восток 5».Мальчика доставили в БНИЦТиО с ушибом головного мозга тяжелой степени в критическом состоянии.
Mercedes тогда водворили на штрафстоянку.
В пресс-службе ГУВД Бишкека «Клоопу» сообщили, что факт наезда на пешехода зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное дело по статье «Нарушения правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств».
«Назначены все необходимые экспертизы, по результатам которых будет дана юридическая оценка. В данное время расследование продолжается», — сообщили в столичной милиции.