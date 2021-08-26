Депутаты Бишкекского городского кенеша 26 августа выбрали новым мэром столицы Айбека Джунушалиева. За его кандидатуру проголосовали 43 депутата из 45, он был единственным вариантом.

Традиционно сразу после избрания на новую должность Джунушалиев пригласил журналистов на свою первую пресс-конференцию в качестве мэра Бишкека. Приводим краткий пересказ его слов.

О застройщиках

Отвечая на вопросы журналистов, Джунушалиев сказал, что не собирается искать общий язык со строительными компаниями.

«Требование одно, чтобы все было в рамках закона и все строительные работы должны быть в рамках утвержденных решений. О том, чтобы найти с ними [застройщиками] общий язык, такой цели у меня не было. Если будут нарушения, то они будут приводиться в соответствие с законом», — сказал мэр.

О школах

С 15 сентября в школах Кыргызстана начнется учебный процесс в офлайн-формате. По словам Джунушалиева, мэрия должна обеспечить соблюдение санитарных норм в учебных заведениях.

«Сейчас идет капитальный ремонт школ, которые должны завершить к 15 сентября и они будут готовы принять учеников», — рассказал Джунушалиев.

О прошлых мэрах Бишкека

С октября 2020 года, после ухода мэра Бишкека Азиза Суракматова, Джунушалиев — уже десятый чиновник, претендовавший на мэрство, но первый, кто преодолел «проклятие и. о.», став градоначальником.

Он не стал давать свою личную оценку прошлым мэрам столицы. По мнению Джунушалиева, оценку прошлым главам столицы даст руководство страны.

«Оценку даст руководство страны. Пока я был и. о. мэра, я проехал муниципальные предприятия (МП) и заметил одно — отсутствие контроля. Было много замечаний у тех МП, которые я проверил. Прежде чем ставить высокие цели, мы должны их привести в порядок», — заявил он.

Джунушалиев добавил, что в муниципальных предприятиях нужно улучшить условия для их работников.

«Люди, занятые каждодневным наведением порядка в городе — для них не были созданы условия. От руководства я потребовал создать эти условия», — сказал мэр.

О ценах в общественном транспорте

Тут Джунушалиев был краток, сказав, что пока не готов ответить на вопрос о повышении стоимость проезда в общественном транспорте.

«Этот вопрос требует проработки и согласования с Бишкекским горкенешем. После принятия одного решения я могу это озвучить», — пояснил мэр.

О мусорном полигоне

Еще одним актуальным вопросом стало постройка завода по сортировке мусора на столичном полигоне. Как пояснил Джунушалиев там все еще реализуют проект Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на 22 млн евро. Эти деньги выделили на рекультивацию полигона и строительства завода по сортировке отходов.

«Но при осмотре я увидел, что большая часть объема работы не соответствует выставленным расценкам. Поэтому приняли решение привлечь инвестора, чтобы оперативно обеспечить постройку завода», — рассказал Джунушалиев.

Он добавил, что после этого направил материалы в правоохранительные органы для правовой оценки траты 22 млн евро, полученные от ЕБРР.

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О развитии столицы

Как пояснил Джунушалиев, по закону у него есть три месяца на разработку программы социально-экономического развития Бишкека. За это время он планирует подготовить эту программу, а затем опубликовать.

О «проклятии» мэров Бишкека

Джунушалиев не первый мэр, которому задают вопрос о том, не боится ли он быть мэром Бишкека. Вопрос стал популярен после того, как предыдущие мэры столицы были задержаны по разным обвинениям. Им вменяли разные обвинение от коррупции до незаконного обогащения.

Чиновник на этот вопрос ответил поговоркой — «Волков бояться — в лес не ходить».

«Я никогда не выбирал должность. Когда меня отправили сюда работать и. о. мэра, я не обсуждал это. Заверяю, что я приложу все усилия, чтобы выполнять свои обязанности. У меня нет бизнеса, я им никогда не занимался и не планирую», — заявил градоначальник.

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О проблема смога

Новый мэр признает, что решить проблему смога нельзя за один зимний период. При этом по словам Джунушалиева, планируется запустить «ряд процессов», чтобы избавиться от смога в Бишкеке.

«Прежде всего газификация, переход от отопления угля на газ, вывод промышленных предприятий за черту города. Постройка мусороперерабатывающего завода — чтобы убрать задымление полигона», — рассказал он.

Власти страны не раз говорили о газификации. На отопление природным газом уже долгое время планируют перевести ТЭЦ Бишкека, чтобы снизить загрязнение воздуха в столицы. Кроме этого, министр экономики Акылбек Жапаров на кыргызско-российском бизнес-форуме 19 августа заявил, что ТЭЦ могут передать под управление столичной мэрии.