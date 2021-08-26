Дочерние компании Centerra Gold Inc. — «Кумтор Голд Компани» (КГК) и «Кумтор Оперейтинг Компани» (КОК) 25 августа подали в суд по делам о банкротстве южного округа Нью-Йорка жалобу, чтобы оштрафовать правительство Кыргызстана «в связи с незаконным захватом золотодобывающего рудника Кумтор».

Об этом свидетельствуют данные компании Stretto, занимающейся делами о банкротстве. В жалобе говорится, что на правительство Кыргызстана требуют наложить штраф в размере одного миллиона долларов в день.

Также в документе говорится, что Кыргызстан нарушает постановления cуда и продолжает лишать КГК и КОК защиты, предоставляемой им в соответствии с кодексом США о банкротстве.

Кроме штрафа, жалоба подана, чтобы получить предписание к правительству Кыргызстана о прекращении усилий по закрытию дела. Вместе с этим в жалобе говорится о приостановке полномочий временного управляющего «Кумтора» Тенгиза Болтурука и судебных разбирательств по делу, проходящих в Кыргызстане.

Адвокаты, представляющие интересы КГК и КОК, представят жалобу в суд США по делам о банкротстве на слушании, которое пройдет 15 сентября.

Суд о банкротстве

Канадская Centerra Gold Inc. через свою «дочку» «Кумтор Голд Компани» разрабатывала рудник Кумтор — крупнейшее в Центральной Азии высокогорное золоторудное месторождение. Кыргызстан владеет более 26% акций Centerra и является крупнейшим держателем акций компании.

1 июня дочерние компании Centerra «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор Оперейтинг Компани» обратились в суд по делам о банкротстве южного округа Нью-Йорка, чтобы начать процесс банкротства.

Иск подали после того, как правительство Кыргызстана ввело внешнее управление на Кумторе за экологические нарушения и нарушение законов. Centerra же расценивает действия властей страны, как «захват контроля над рудником, основанный на ложных и вводящих в заблуждение утверждениях».

19 июля суд по делам о банкротстве южного округа Нью-Йорка рассмотрел ходатайство канадской компании Centerra Gold Inc. о банкротстве «Кумтора» и решил временно отклонить его рассмотрение.

Затем 19 августа стало известно, что суд по делам о банкротстве южного округа Нью-Йорка отложил на неопределённый срок заседание, где должны были рассмотреть иск о банкротстве «Кумтора».

Уведомление об отложении заседания было подано юристами, представляющими интересы кыргызской стороны.