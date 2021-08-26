Пресс-служба ГУВД Бишкека сообщила, что сотрудники УВД Ленинского района проводят профилактические мероприятия среди иностранных граждан, в том числе граждан Пакистана. Правоохранители говорили иностранцам о соблюдении законодательства Кыргызстана.

«Также, в ходе проводимых профилактических мероприятий, сотрудники милиции призывают иностранных граждан без острой необходимости не покидать гостиничные комплексы и квартиры, рекомендуют соблюдать санитарно-эпидемиологические правила», — сообщили в ГУВД столицы.

После захвата власти в Афганистане боевиками «Талибан»* кыргызстанцы в соцсетях стали писать об увеличении в Бишкеке числа «пакистанцев, похожих на афганцев».

*«Талибан» — радикальное исламское движение, которое запрещено в Кыргызстане и признано террористическим.

МИД в ответ сообщил, что количество пакистанцев в городе и правда увеличилось. Но потому, что они в основном летят транзитом через Кыргызстан на работу в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию.

По данным ведомства, Пакистан вакцинирует своих граждан препаратами Sinopharm, AstraZeneca, Pfizer и «Спутник V». В МИДе добавили, что все иностранцы, прилетающие в Кыргызстан, предоставляют ПЦР-тест, сделанный за последние 72 часа и проходят осмотр.

«Среди выявленных зараженных лиц на территории Кыргызской Республики лишь 1% случаев — завозные», — отметили в ведомстве.

Однако при этом в МИДе добавили, что с середины июля граждане Пакистана стали чаще обращаться за кыргызскими визами и с целью туризма.

«Все заявки, поступающие посредством портала “Электронная виза”, проходят обязательную процедуру согласования с органом нацбезопасности на предмет недопущения нежелательных лиц на территорию», — заверили в МИДе.