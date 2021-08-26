С 15 сентября предстоящий учебный год в образовательных учреждениях начнётся в «традиционном режиме». Такое решение приняли 25 августа на заседании кабинета министров. По мнению главы кабмина Улукбека Марипова, из-за онлайн обучения снизилось качество образования.

«Мы планируем начать учебный год в реальном режиме. Из-за онлайн-обучения в течение двух лет снизилось качество образования. По полученным данным, система образования Кыргызстана достигла определённых успехов в онлайн-обучении, но в этом году, мы должны признать, обучать детей онлайн невозможно», — сказал глава кабмина.

Министр образования и науки Болотбек Купешев отметил, что учебный процесс будет проходить с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Марипов поручил усилить ход вакцинации педагогов и сотрудников системы образования и довести показатель до 70% для создания коллективного иммунитета. По данным кабмина, сейчас вакцинировано более 55% сотрудников системы образования.

Обучение в пандемию

Из-за пандемии COVID-19 всех детей и учащихся отправили на онлайн-обучение с 8 апреля 2020 года.

После введения режима ЧП и ЧC в стране Министерство образования спешно разработало обучающую программу для дистанционного образования школьников. Весь обучающий материал загрузили на специальные сайты ведомства, а также вели его трансляции по телеканалам.

Но онлайн-обучение подверглось критике со стороны родителей, в частности, из-за качества предоставляемого материала на подобных уроках. Родители также жаловались, что не у всех детей есть доступ в интернет или телефоны, чтобы смотреть занятия и быть на онлайн-уроках.

Тем не менее, государственные школы и детсады остаются последними учреждениями, которые не начали полноценную работу в офлайне.

Ранее в интервью «Азаттыку» представительница Минобразования Гульшан Абдылдаева сообщила, что государственные школы и детские сады возобновят нормальную работу в новом учебном году.

Она отметила, что большинство сотрудников образовательных учреждений получили вакцины против коронавируса.

Также по её словам, в предстоящем учебном году школьная форма для детей отменена, потому что в условиях пандемии многие родители испытывают финансовые трудности.