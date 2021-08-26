На Олимпиаде в Токио страны Центральной Азии выступили урожайно. Сборная Кыргызстана завоевала две серебряные и одну бронзовую медаль.

Сборная Узбекистана завоевала три золотых и две бронзовые медали. Сборная Казахстана завоевала восемь бронзовых медалей. А сборная Туркменистана завоевала одну серебряную медаль — первую олимпийскую медаль за 30 лет независимости страны.

На родине всем олимпийцам вручили награды и памятные подарки. Рассказываем, что подарили страны Центральной Азии своим олимпийским призерам.

Видео: YouTube-канал Kloop.kg

Кыргызстан провел церемонию награждения самым последним. Серебряные призеры Олимпиады Акжол Махмудов и Айсулуу Тыныбекова получили по 10 млн сомов ($119 тысяч) и автомобили Toyota Rav 4. Бронзовая призерка Мээрим Жуманазарова получила 7 млн сомов ($ 83,3 тысячи) и тоже автомобиль Toyota Rav 4.

На церемонии награждения было объявлено, что автомобили вручаются от имени президента Садыра Жапарова. В аппарате президента «Клоопу» не прокомментировали, откуда и сколько было на это выделено средств.

По информации на сайте Toyota Center Bishkek, такие автомобили стоят от 3,3 миллиона сомов (немногим более $39 тысяч). В Toyota Center Bishkek подтвердили ИА Sputnik.kg, что автомобили 2021 года для олимпийцев были куплены именно у них.