Пресс-служба минздрава сообщила, что 26 августа в Бишкеке открылась больница кыргызско-турецкой дружбы.

Больница кыргызско-турецкой дружбы в Бишкеке. Фото / пресс-служба минздрава. Больница кыргызско-турецкой дружбы в Бишкеке. Фото / пресс-служба минздрава. Больница кыргызско-турецкой дружбы в Бишкеке. Фото / пресс-служба минздрава. Больница кыргызско-турецкой дружбы в Бишкеке. Фото / пресс-служба минздрава.

На открытие больницы приехал глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев. По его словам, открытие больницы «это долгожданное событие, которого кыргызстанцы ждали долгое время».

«В больнице будут проводить высокотехнологичные операции, что позволит нашим гражданам лечиться, не выезжая за рубеж. На начальном этапе стационар будет принимать пациентов с кардиологическими, сосудистыми, торакальными заболеваниями», — рассказал Бейшеналиев.

Министр также рассказал, что в клинике пока работают турецкие специалисты, а в это время минздрав занялся поиском местных врачей. Больницей будут управлять Кыргызстан и Турция в течение трех лет.

Пациентов будут доставлять в новую клинику только по направлению других стационаров. Лечить пациентов будут по программе госгарантий.

В больнице 72 койки, из них реанимационных коек 21. В госпитале уже есть компьютерная томография, магнитно-резонансная томография и рентген оборудование.

«В октябре-ноябре мы планируем дополнительно открыть отделения гастроэнтерологии и общей хирургии. Когда больница будет готова к полноценной работе, организуем официальное открытие с участием президентов двух стран», — добавил Бейшеналиев.

Долгожданное открытие

Больница кыргызско-турецкой дружбы была построена еще осенью 2017 года. Современное здание больницы начали строить в июле 2016 года. Строительством занималась турецкая компания, а деньги выделило правительство Турции.

Соглашение о постройке больницы подписали три стороны: минздрав Кыргызстана, мэрия Бишкека и Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (ТИКА). Строительство больницы планировали завершить к концу 2017 года. План выполнили — осенью здание было готово.

Тогда же начальник международного отдела минздрава Осмон Масалиев сказал, что больница начнет работу после «согласования всех вопросов с турецкой стороной».

Читать еще: В Бишкеке построили новую больницу. Уже полтора года никто не знает, когда она откроется

Затем уже в 2019 году тогдашний глава минздрава Космосбек Чолпонбаев заявил, что в клинику осталось завезти 20% медицинского оборудования. Но и в тогда больницу не открыли.

В 2020 году наступила пандемия COVID-19 и посольство Турции заявило в конце марта, что передает минздраву новую больницу в Бишкеке для лечения зараженных коронавирусом. Тогда пресс-секретарь ведомства Жылдыз Айгерчинова сообщила «Клоопу», что решение об открытии больницы будет принимать республиканский штаб.