Алтын Капалова. Арт: Татьяна Зеленская

Октябрьский райсуд Бишкека 25 августа аннулировал решение о смене отчества на матчество детям писательницы Алтын Капаловой. Суд решил оставить детям отчество.

Алтын Капалова воспитывает детей самостоятельно, без помощи второго биологического родителя. Ей не выплачивали алименты и не помогали в воспитании детей.

Она оформила трех своих детей на свои имя и фамилию и дала им вместо отчества матчество, за что с января с ней судилась ГРС. Госслужба требовала не только отменить матчество, но и взыскать с нее госпошлину. Государственная служба настаивала, что дав детям матчество, Капалова нарушила закон «Об актах гражданского состояния», где указано, что перемена отчества осуществляется по именам отца, усыновителя, отчима, дедушки по линии отца и матери. То есть использовать можно имя любого родственника-мужчины, но не матери, которая родила детей и занимается воспитанием.

После аннулирования матчества писательница написала пост в фейсбуке о патриархальном государстве, возведении имени матери в документах в ранг преступления и нарушении ее конституционных прав. Мы приводим ее пост полностью и без правок.

“Вчера я проиграла суд. Государство решило, что имя матери в документах детей – это преступление. Суд вынес решение аннулировать запись и убрать моё имя с документов моих детей и вернуть им отчества.

Ну, конечно, я же просто чья-то родильная машина. С чего это моё имя должно быть в документах моих детей, которых я выносила под сердцем, родила с*ка в муках и воспитываю всю дорогу одна? Кто я такая после этого, чтобы моё имя было в их документах?

У моей дочери первоначально был мой творческий псевдоним – вместо отчества. Любое имя с космоса, с потолка, с головы – может быть, а имя мамы нет. Убогие патриархальные государственные системы и суды. Хрен вам с маслом. Закатайте губу назад. Моя адвокатесса Евгения Крапивина займется обжалованием решения суда. Я никогда не соглашусь с тем, что нарушаются мои конституционные права. С тем, что мама не может дать своим детям своё имя.

И дело не в том, что я капец как хочу свое имя в документах детей. Не усралось мне оно там. Я хочу, чтобы в этой стране права женщин и мужчин были одинаковыми. И чтобы меня не таскали по судам из-за того, что какие-то мужики написали патриархальные законы.

Спасибо всем за поддержку. Я вчера не хотела об этом думать. У меня не было сил. Но получаю много поддерживающих сообщений. Пожалуйста, не думайте, что суды закончились. У нас есть конституционный и международные суды. Так что всё только начинается. Пусть мои дети вырастут за это время, дело не в этом. Мы должны менять эти говно-законы.

Я достану всех. Буду судиться. Буду пикетировать. Буду делать арт-акции. Буду писать.

Фотодокументация моих пикетов #кызылкамчысынсын: Бекавана и Аида Мусулманкулова. Надо пойти постоять у белого дома, потому что #имяматеринепреступление“.