Таалайбек Сарыбашов, Алмаз Мамбетов. Фото: скриншот с видеозаписи мероприятия

Экс-мэр Оша и бывший и.о. мэра Бишкека Таалайбек Сарыбашов 25 августа накрыл стол в ресторане Remi. На мероприятие пришли активисты города, сотрудники мэрии, и, на тот момент пока ещё и.о. мэра* Алмаз Мамбетов.

*26 августа депутаты Ошского горкенеша избрали Мамбетова мэром города. Выбрали его градоначальником 43 из 45 депутатов.



Бывший пресс-секретарь мэрии Азамат Абсаттаров попросил не искать политическую подоплёку в мероприятии. По его словам, экс-мэр организовал «чай», чтобы выразить благодарность своим бывшим коллегам.

«Когда где-то работаешь, а потом уходишь, нельзя молча уходить, обязательно нужно накрыть стол [чай]», — сказал Абсаттаров.

«Мы считаем критику в соцсетях необоснованной»

На мероприятии Сарыбашов пожелал Алмазу Мамбетову успехов в работе. По словам Сарыбашова, Мамбетов пришел с хорошей программой, чтобы развивать город.

«Я верю, если наш народ его поддержит, он доведет до конца начатые нами дела, внесет свой вклад в развитие города реализуя свои хорошие желания и цели», — сказал он.

Сарыбашов также призвал народ к сплоченности и поддержке политики, которую ведёт Садыр Жапаров.

«Если все мы будем беречь страну как зеницу ока, будем помогать президенту, каждый будет исполнять свои обязанности с точностью, наша страна обязательно продвинется в делах», — сказал бывший мэр.

Алмаз Мамбетов в своей речи пообещал Сарыбашову продолжить его начинания и развивать город.

«Несмотря на то, что я пришел исполняющим обязанности мэра 20 дней назад, ознакомился с населением, с местностью, с проделанной работой Таалайбека Насирбековича и очень рад этому. Проработаю я на этом посту год или четыре года, неважно, я готов потратить все свои силы, образование на развитие города, приложу все усилия», — сказал он.

Его сообщение вызвало бурные обсуждения в социальных сетях. Люди возмутились, что кресло мэра — это не собственность, чтобы передавать её из рук в руки. Потому что мэра выбирают депутаты Ошского горкенеша, а затем постановление утверждает президент.

В частности, активистка и правозащитница Гулгакы Мамасалиева в своем фейсбуке высказалась, что Мамбетов во время пресс-конференции обещал, что «все будет по закону», но встреча в ресторане не очень соответствует его словам.

Азамат Абсаттаров же сообщил «Клоопу», что они с Сарыбашовым «считают неправильной критику в соцсетях». По его словам, «если бы это был подкуп, то чай организовал бы Мамбетов перед выборами, а не Сарыбашов».

«Продолжит дела Сарыбашова»

Алмаза Мамбетова назначили и.о. мэра Оша 2 августа. Мамбетов тогда сообщил, что эту должность ему предложил Садыр Жапаров.

На выборах Мамбетов был единственным кандидатом в мэры. И коалиция большинства горкенеша, и глава кабмина Улугбек Марипов предложили его кандидатуру. В поддержку Мамбетова открыто высказался и экс-мэр Сарыбашов за день до выборов.

Известный в городе YouTube-канал Tez Kabar опубликовал видео с мероприятия Сарыбашова под названием «Дела экс-мэра Сарыбашова продолжит нынешний мэр Мамбетов». У авторов возник вопрос — а разве Мамбетов наместник Сарыбашова?

26 августа Ошский городской кенеш избрал Алмаза Мамбетова мэром города Ош. Его поддержали 43 депутата, 2 проголосовали против всех. После завершения выборов и утверждения должности, некоторые депутаты надели на Мамбетова тебетей с чепкеном, подарили цветы и поздравили с новой должностью.

Кто такой Алмаз Мамбетов?

Алмазу Мамбетову — 45 лет. В 1999 году он окончил факультет «Дипломатии и международных отношений» Международного университета Кыргызстана. Профессиональный путь начал в МИД секретарем-референтом.

В 2002-2003 годы занимал должность главного специалиста отдела связи и маркетинга в Министерстве спорта и туризма, в 2004-2007 годы работал секретарем департамента государственных протоколов в МИД. В 2008-2010 годы трудился в госпредприятии «Кыргыз темир жолу».

Затем, в 2011 году он руководил управлением по международному сотрудничеству при мэрии города Бишкек. В 2014-2016 годах работал в PR-отделе ОсОО «Транс-Кыргыз Газ Пайплайн Компани Лимитед».

В 2016 году фракция СДПК, которая была в составе Балыкчинского городского кенеша, предложила кандидатуру Мамбетова на пост мэра города — на этой должности он проработал три года. На посту мэра он запомнился тем, что обматерил экс-мэра Сатыбека Шамшудинова. Во время телефонного разговора, у них случилась словесная перепалка и Мамбетов пригрозил Шамшудинову, что он «убьет» и «порвет ему зад» . Позже Мамбетова обвинили по статье «Угроза жизни» и приговорили к штрафу в две тысячи сомов.

Несмотря на это, в 2019 году он руководил Госрегистром, а после октябрьских событий в прошлом году был назначен руководителем управделами президента.

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