Пресс-служба Минобороны России сообщила о том, что доставила на аэродром Канта кыргызстанцев, которые хотели покинуть Афганистан после прихода к власти талибов.

По данным Минобороны, их вывезли самолетами военно-транспортной авиации во время эвакуации россиян. Поручение ведомству об эвакуации не только россиян, но и граждан стран-членов ОДКБ (Кыргызстана, Таджикистана, Белоруссии), а также Украины и Узбекистана дал президент Владимир Путин. Удалось вывезти из Кабула в целом более 500 человек.

По данным республиканского МИД, по маршруту «Кабул-Кант» 25 августа из Афганистана «эвакуировали 10 кыргызстанцев, включая малолетних детей». Таким образом, домой в целом эвакуировались 36 граждан Кыргызстана.

Захват Афганистана боевиками «Талибана»

Боевики радикального движения «Талибан» захватывали Афганистан и его столицу Кабул в течение нескольких месяцев — с мая по август. Наступление талибов началось на фоне вывода войск США и их союзников из Афганистана, которые находились там около 20 лет.

16 августа стало известно, что боевики «Талибана» захватили президентский дворец в Кабуле, а сам президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

По данным издания BBC, зарубежные посольства ряда стран уже эвакуируют своих представителей и дипломатов из Кабула.Кыргызстан также проводит эвакуацию своих граждан.

По информации BBC, еще в июле талибы контролировали всего 90 районов по всей стране, но уже к середине августа под их контролем оказались 345 районов 33 провинций Афганистана, в том числе столица Кабул. К середине сентября США должны были вывести все свои войска из страны полностью, но пока вопрос об окончательном выводе Вашингтоном не решен.

В Афганистане остается небольшая группа ополченцев, которые не считают талибов легитимной властью и сопротивляются им. Они находятся в провинции Пандшер — это сейчас единственная провинция, не подконтрольная талибам. Лидерами сопротивления стали Ахмад Масуд, сын бывшего лидера антиталибовской коалиции Ахмад-Шаха Масуда, и вице-президент Афганистана Амрулла Салех.

После того, как бывший президент Афганистана сложил полномочия и сбежал из страны, Салех, согласно Конституции Афганистана, стал временным главой страны. Он сообщил об этом в своем Twitter и обратился к мировым лидерам за поддержкой и консенсусом. Пока его никто публично не поддержал.

По данным международного телеканала Al Jazeera, к 23 августа силы талибов отбили ряд районов на севере Афганистана, которые на прошлой неделе перешли в руки ополченцев. Они приближаются к Пандшеру.

Sputnik Афганистан со ссылкой на Herat Times же сообщил, что между Таджикистаном и Панджшером налажен воздушный мост. По данным этого СМИ, вертолеты сил сопротивления впервые доставили из Таджикистана оружие, боеприпасы и необходимые войскам ополчения материалы.

Официальный Душанбе этого не подтвердил. Но президент Эмомали Рахмон 25 августа на встрече с главой МИД Пакистана Махмуд Шах Махмудом Курейши заявил, что Таджикистан «решительно осуждает все формы беззакония, убийства, грабежи и преследования афганского народа, в том числе таджиков, узбеков и других национальных меньшинств».

«Таджикская сторона подчеркнула, что для безотлагательного решения политических проблем безопасности соседней страны необходимо создать инклюзивное правительство с участием всех национальных меньшинств, в том числе таджиков Афганистана, которые составляют более 46% населения этой страны. Государственный строй в этой соседней стране должен быть определен путем волеизьявления и с учетом позиции всех граждан страны. Таджикистан не будет признавать никакого другого правительства, сформированного в этой стране путем угнетения и преследования, без учета позиции всего афганского народа, особенно всех его национальных меньшинств», — сообщает пресс-служба президента Таджикистана.