Экс-депутат парламента Урмат Самаев, известный по прозвищу “Чемпион”, избран мэром Токмака. Выходец из партии “Кыргызстан”, лидер которой — экс-мэр Токмака Канат Исаев, был поддержан 19 депутатами горкенеша. Другие 11 депутатов проголосовали за второго кандидата Кубатбека уулу Азата.

Самаев уже пытался стать мэром Токмака ранее, а в период с 2012 по 2015 годы работал депутатом Токмокского горкенеша.

Имя Самаева фигурировало в нескольких скандалах. В октябре 2020 года, в период политкризиса, депутатка Аида Касымалиева сообщила, что Самаев угрожал ей из-за ее отказа поддерживать Садыра Жапарова. Самаев тогда настоял, что его коллега по парламенту лжет.

В 2019 году его имя фигурировало в деле о перестрелке контрабандистов топлива в Токмаке. Самаев все время менял позицию — сначала утверждал, что не был в Токмаке в день перестрелки и был в Кемине, а после признал, что все таки был в городе. Один из пострадавших в том происшествии заявил, что в него стрелял некий Дастан – родственник депутата Жогорку Кенеша по кличке «Чемпион».

«Я был в Чон-Кемине. Мне звонят и говорят, что в СМИ написали про меня, но сам я не читал. Мне это неинтересно. Не имею к этому никакого отношения», — сказал он «Акипрессу». Позднее депутат все же признал, что был в Токмаке во время перестрелки и «примирял стороны», а участник перестрелки Аскат Усенов записал обращение к президенту Сооронбаю Жээнбекову и попросил «помощи и защиты от депутата Самаева».

Несмотря на такой бэкграунд, в июне того же года, уже после перестрелки, Самаев стал заместителем председателя парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.