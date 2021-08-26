В Бишкеке в ресторане «Ала-Тоо» 25 августа прошла свадьба дочери депутата парламента Искендера Матраимова. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет ИА 24.kg.

По данным журналистов, отец жениха также является депутатом Жогорку Кенеша.

«Сваты родом из Таласской области. Молодожены являются студентами. Учатся в одном из столичных вузов», — пишет ИА 24.kg.

21 августа в том же ресторане «Ала-Тоо» прошёл кыз узатуу дочери Искендера Матраимова. Торжество посетили ряд депутатов и политиков, в том числе Аалы Карашев, Гулькан Молдобекова, Алмазбек Токторов, Жылдыз Мусабекова и министр иностранных дел Руслан Казакбаев.

Кто такой Искендер Матраимов?

Искендер Матраимов — родной брат экс-зампреда таможни Райымбека Матраимова, который признался в коррупции. Он также является главным фигурантом расследований «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP о коррупции на кыргызской таможне.

После парламентских выборов 2015 года Искендер Матраимов прошел в Жогорку Кенеш в составе провластной СДПК. На выборах в парламент 2020 года он баллотировался в составе партии «Мекеним Кыргызстан», которую связывают с кланом Матраимовых.

«Мекеним Кыргызстан», как и партия власти «Биримдик», выиграла выборы в парламент. Во время предвыборной агитации партии неоднократно обвиняли в подкупе избирателей и других нарушениях.

Победа этих двух партий стала одной из главных причин политического кризиса и смены власти в стране в октябре 2020 года.