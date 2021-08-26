Председатель кабмина Улукбек Марипов 25 августа заявил, что отныне начало учебного года в Кыргызстане перенесено на 15 сентября на постоянной основе.

Что это значит?

В пресс-службе кабмина ИА 24.kg сообщили, что решение может быть пересмотрено через несколько лет в зависимости от общественно-политической ситуации.

«Принятое решение связано с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу и вакцинацией граждан. Это один из факторов. Другой — продление турсезона. Был ряд обращений родителей и депутатов о переносе начала учебного года. Люди не успевают убрать огороды и реализовать сельхозпродукцию, чтобы собрать детей к школе. В основном это, конечно, касается сельской местности», — пояснили в кабмине.

По данным Sputnik, перенос начала учебного года касается не только школ, но и университетов и колледжей. Таким образом, процесс обучения будет начинаться 15 сентября и завершится 8 июня.

Ранее кабмин принял решение о том, что с 15 сентября предстоящий учебный год в образовательных учреждениях начнётся в «традиционном режиме».

По мнению главы кабмина Улукбека Марипова, из-за полутора лет онлайн обучения снизилось качество образования.

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Из-за пандемии COVID-19 всех детей и учащихся отправили на онлайн-обучение с 8 апреля 2020 года.

После введения режима ЧП и ЧC в стране Министерство образования спешно разработало обучающую программу для дистанционного образования школьников. Весь обучающий материал загрузили на специальные сайты ведомства, а также вели его трансляции по телеканалам.

Но онлайн-обучение подверглось критике со стороны родителей, в частности, из-за качества предоставляемого материала на подобных уроках. Родители также жаловались, что не у всех детей есть доступ в интернет или телефоны, чтобы смотреть занятия и быть на онлайн-уроках.