Республиканский штаб сообщил, что в Кыргызстане за сутки на 26 августа скончались пять пациентов с COVID-19.

По информации штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 503 пациента с ранее выявленным коронавирусом.

За сутки зарегистрировали 237 случаев заражения:

Бишкек — 111;

Ош — 2;

Чуйская область — 52;

Ошская область — 6;

Таласская область — 7;

Нарынская область — 7;

Иссык-Кульская область — 33;

Джалал-Абадская область — 11;

Баткенская область — 8.

Всего за время пандемии в стране зарегистрировали 174 813 случаев заражения COVID-19.

Также за прошедшие сутки из больниц и стационаров с выздоровлением выписали 422 пациента. Всего за период пандемии с выздоровлением выписали 168 012 человек, переболевших коронавирусом.