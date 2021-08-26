Республиканский штаб сообщил, что в Кыргызстане за сутки на 26 августа скончались пять пациентов с COVID-19.
По информации штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 503 пациента с ранее выявленным коронавирусом.
За сутки зарегистрировали 237 случаев заражения:
- Бишкек — 111;
- Ош — 2;
- Чуйская область — 52;
- Ошская область — 6;
- Таласская область — 7;
- Нарынская область — 7;
- Иссык-Кульская область — 33;
- Джалал-Абадская область — 11;
- Баткенская область — 8.
Всего за время пандемии в стране зарегистрировали 174 813 случаев заражения COVID-19.
Также за прошедшие сутки из больниц и стационаров с выздоровлением выписали 422 пациента. Всего за период пандемии с выздоровлением выписали 168 012 человек, переболевших коронавирусом.