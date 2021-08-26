Трико борца Акжола Махмудова, в котором он выступал в финале Олимпиады в Токио продали на аукционе за $6,5 тысяч. Об этом на своей странице в Инстаграме сообщили сам борец.

По его словам, на аукционе остальные участники также пожертвовали ещё $19,5 тысяч.

«Я хотел бы направить всю сумму на благотворительность», — написал Махмудов.

Трико Акжола Махмудова. Фото / Инстаграм Махмудова

Он выставил своё трико на аукцион 20 августа. Спортсмен тогда написал, что хочет «сделать первый шаг в своей благотворительной деятельности».

На Олимпиаде в Токио Акжол Махмудов завоевал серебро.

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