Пресс-служба президента сообщила, что 27 августа Садыр Жапаров приехал в Баткенскую область с рабочим визитом.

Там он посмотрел новые дома в селе Максат Лейлекского района, построенные для 87 семей, пострадавших во время вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе в апреле этого года.

Новые дома для семей, пострадавших в вооруженном конфликте на кыргызско-таджикской границе. Фото / пресс-служба президента Кыргызстана. Новые дома для семей, пострадавших в вооруженном конфликте на кыргызско-таджикской границе. Фото / пресс-служба президента Кыргызстана. Новые дома для семей, пострадавших в вооруженном конфликте на кыргызско-таджикской границе. Фото / пресс-служба президента Кыргызстана. Новые дома для семей, пострадавших в вооруженном конфликте на кыргызско-таджикской границе. Фото / пресс-служба президента Кыргызстана.

«36 наших граждан погибли и более сотни получили ранения во время тех трагических событий. Это была большая потеря для кыргызского народа. Мои глубочайшие соболезнования семьям погибших. Мы стараемся всячески помогать этим семьям. Взамен поврежденным домам, построены новые с современными условиями. Вместе с тем поэтапно решаются многие социальные вопросы в сельской местности», — сказал президент.

Жапаров также сказал, что оставшиеся около 40 домов, в Баткенском районе, будут готовы к середине сентября. Он также добавил, что сейчас в армии страны идет реформа и идет усиление обороноспособности Кыргызстана.

Кроме этого, Жапаров сообщил, что пострадавшим семьям помогут купить мебель для новых домов.

Ранее 23 августа в селе Максат в свои новые дома заехали 60 семей, пострадавших в приграничном конфликте. Тогда в госинформагентстве «Кабар» сообщили, что к 30-летию независимости Кыргызстана планируется достроить 140 новых домов для пострадавших в Лейлекском и Баткенском районах.

Дома для баткенцев строят из структурных изолированных панелей (СИП), чтобы успеть к холодам.

«Качество таких домов гарантировано и они соответствуют климатическим условиям Баткенской области. Кабмин выделил 700 млн сомов на немедленную реконструкцию пострадавших сёл», — сообщили в агентстве.

Вооруженный конфликт

Приграничный конфликт в Баткенской области начался 28 апреля, когда граждане Кыргызстана и Таджикистана закидали друг друга камнями. 29 апреля военные обеих стран применили свое вооружение.

По предварительным данным, конфликт разгорелся из-за камер видеонаблюдения, которые установила таджикская сторона на водозаборе «Головной».

По данным минздрава Кыргызстана, во время конфликта на границе погибли 36 кыргызстанцев, более 100 человек пострадали. Из мест приграничного конфликта были эвакуированы более 40 тысяч человек.

Полного прекращения огня двум странам удалось достичь 1 мая после переговоров правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана. 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.

Со стороны Таджикистана информацию о погибших и раненых озвучили 6 мая. Всего, по данным властей соседней страны, в ходе вооруженного конфликта погибли 19 человек, ранения получили более 80 таджикистанцев.

В Баткенской области были сожжены и разрушены более ста домов, три пограничных поста, две школы, один детсад, одно медучреждение, здание милиции, десять заправочных станций, восемь магазинов, четыре торговых точки, четыре соцобъекта и пять других государственных зданий. Некоторые поселения были полностью разрушены. По данным властей, сумма ущерба составила более 1,3 млрд сомов.