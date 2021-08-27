«Пытались решить вопрос мирным путем. Конечно, нас никто не выслушал», — говорит Марат Сыдыков, артист единственного в Кыргызстане театра оперы и балета.

Он был в числе тех солистов, кто отказался выступать на коммерческом спектакле полгода назад. На этот скандал их сподвигли невыносимые условия труда. Но давление и отсутствие диалога с руководством привело только к многочисленным увольнениям.

В марте 2021 года кыргызская балетная труппа сорвала постановку «Лебединого озера», отказавшись выступать с привозными танцорами — но извинились перед зрителями. После этого артисты балета рассказали, что у них нет индивидуальных трудовых договоров — есть только коллективный договор, охватывающий общие положения Трудового кодекса. В нем нет ряда нюансов, таких, как вопросы оплаты труда в коммерческих проектах, количества выступлений — прописан только фиксированный месячный оклад. Это около 9 тысяч сомов.

«Мы уже на протяжении 10 лет обеспечиваем себя полностью…Полностью [расходы] на обувь, на костюмы, когда едем на конкурсы, за свой счет оплачиваем, поездки полностью берем на себя. При этом получаем от 8 до 12 тысяч сомов», — делится Сыдыков.

Гонорары за выход на сцену с зарубежными артистами в коммерческих спектаклях, которые привозят частные предприниматели, кыргызские танцовщики не получают, как и хор, оркестр и солисты оперы. При этом они вынуждены покупать балетную обувь и другие необходимые принадлежности за свой счет: то, что предоставляет театр — низкого качества.

«У нас проводятся коммерческие спектакли уже очень много лет. Нам артистам ничего за это не платили, не доплачивали. Нам все время говорили: «Вы должны танцевать. Вы обязаны танцевать. Это ваша работа», — рассказывает Марат Сыдыков.

Артисты балета говорят, что театр на них буквально экономит — не вкладывается в декарации и даже жалеет свет.

«Были такие ситуации, когда наше руководства театра запрещало им заходить в балетный зал и репетировать. Под предлогом [того, что] «вы жжете свет и тратите деньги театра», — рассказывает заслуженный артист Кыргызстана Досмат Садыркулов.

«Декорации устаревшие, не меняются вообще абсолютно, костюмы устаревшие, и в итоге плачевное состояние», — вторит ему концертмейстер Чачыкей Мухтарова.

В итоге кыргызский театр покинули его ведущие артисты — Досмат Садыркулов, Марат Сыдыков, Фарух Садыркулов и Саади Иманкулов.