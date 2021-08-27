Госсекретарь Чолпонбек Абыкеев в эфире «Биринчи радио» рассказал, как скоро Кыргызстан окажется в числе «самых развитых стран». У чиновника оптимистичные прогнозы, но, по его словам, сначала придется потерпеть.

«Народ требует быстрых перемен, чтобы мы уже сегодня стали развитой страной. Но, к сожалению, не все происходит так быстро, как в сказках», — сказал он. Он также отметил, что если «даст Бог», то в течении последующих пяти лет страну ждет экономическое развитие.

О том, что страна идет в правильном направлении, по мнению Абыкеева будет заметно уже на третий год, главное оказать доверие властям. Ведь президент работает для страны «круглыми сутками».

«Уже на третий год будет видно, что мы идем в правильном направлении. Но два года будут сложными, мы должны открыто сказать об этом. Поэтому я прошу у народа потерпеть два года. Через 10 лет мы будем в числе 50 ведущих стран мира. Через 15-20 лет сможем оказаться в числе 10-15 самых развитых стран», — считает госсекретарь.

*Предшественник Садыра Жапарова на посту президента Сооронбай Жээнбеков пробыл главой государства лишь три года, подав в отставку после протестов октября 2020 года. Причиной протестов были итоги парламентских выборов, известных подкупом избирателей, запугиваниями оппонентов и другими скандалами. При правлении Жээнбекова его политоппоненты были задержаны. Второй беглый президент Кыргызстана Курманбек Бакиев также покинул страну после революции 2010 года — предпосылок для протестов было много, в том числе проблемы с экономикой, повышение тарифов, преследование оппонентов, рейдерство со стороны сына главы государства и политические убийства.

По прогнозам президента Жапарова, экономика Кыргызстана восстановится уже к 2023 году — вернется к допандемическому уровню.

Пока Кыргызстану до списка самых развитых стран далеко. По данным Всемирного банка, на 2020 год республика на 148 месте в мировом рейтинге ВВП и имеет объем в 7,7 млрд долларов.

Согласно данным Нацстаткома, экономика продолжает падение. Так, валовой внутренний продукт (ВВП) Кыргызстана за январь-май 2021 года снизился на 1,6% даже по сравнению с прошлым годом, когда в стране действовали карантинные ограничения.

Также у страны большой внешний долг. На 31 декабря 2020 года размер государственного долга составил $4 928,67 млн или же 407 353,36 млн сомов. Большая часть этой суммы — $4 220,31 млн — приходится на государственный внешний долг.