В пресс-центре ГКНБ «Клоопу» сообщили, что арестованного экс-главу госпредприятия «Кыргыз Темир Жолу» Василия Дашкова вернули в СИЗО. До этого, с 1 июля Дашков находился в частной клинике «Бикард» — туда его перевели из СИЗО «по состоянию здоровья».

Также в ГКНБ сообщили, что начато расследование по факту распространившегося видео, где задержанный Дашков свободно гуляет по территории частной клиники «Бикард». Дашков, как человек, находящийся под арестом, должен постоянно находиться под конвоем.

Прогулка и разговоры с дамой

Видеоблогер Санжар Калматай 26 августа опубликовал на своём YouTube-канале видео. На кадрах видно, как Дашков сидит и беседует с неизвестной женщиной на скамейке на территории клиники. К человеку, который снимал видео, подошел мужчина, заявивший, что он «сотрудник СИЗО».

«Вы не знаете положение? Там заключенный сидит без наручников», — спросил оператор конвоира. Тот ответил, что «[Дашков] там разговаривает».

Затем они подходят к Дашкову. Оператор спросил конвоира, почему у него «нет удостоверения, пистолета и наручников». После этого Дашков ушел.

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Задержания Дашкова

Бывшего главу «Кыргыз Темир Жолу» Дашкова в этом году задерживали аж два раза.

Первый раз, 18 мая — и хотя тогда ГКНБ отрицал это, Первомайский райсуд 19 мая сообщил, что Василия Дашкова отпустили под домашний арест до 18 июля. Его подозревали в выводе 1,1 млрд сомов из госпредприятия с мая по декабрь 2020 года.

Уже 9 июня ГКНБ сообщил о повторном задержании Василия Дашкова из-за того, что он не возместил государству нанесённый им ущерб.

Кроме того, Госкомитет тогда сообщил, что следствие установило новые факты вывода бюджетных средств «Кыргыз темир жолу».

«Установлено, что с января по апрель 2021 года из госпредприятия были выведены около 490 миллионов сомов. Таким образом общая сумма ущерба составила порядка 1,5 млрд сомов», — утверждает ГКНБ.

Дашков лишился должности главы «Кыргыз Темир Жолу» в конце марта. Сообщалось, что решение подписал премьер-министр Улукбек Марипов еще 25 марта, но стало известно об этом только через четыре дня.

Василий Дашков — бывший милиционер. В железнодорожную отрасль он пришел в 2006 году. До января 2020 года был заместителем главы «Кыргыз Темир Жолу», в апреле 2020 года сам его возглавил.

За месяц до его увольнения вышло журналистское расследование о коррупции в «Кыргыз Темир Жолу». Журналисты-расследователи Али Токтакунов и Болот Темиров рассказали о том, что Дашков отдавал тендеры госпредприятия своим же компаниям. Три компании, принадлежащие или аффилированные с Дашковым, за 2 года выиграли тендеры на сумму 176 млн сомов у «Кыргыз Темир Жолу».

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