Китай предоставит на безвозмездной Кыргызстану 500 тысяч доз своей вакцины против COVID-19 Sinopharm в качестве гумпомощи и более 40 тысяч доз в рамках программы COVAX. Об этом договорились в ходе встречи зампредседателя кабмина Жылдыз Бакашовой и посла Китая в Кыргызстане Ду Дэвэнь.

Зампредседателя Жылдыз Бакашова и посол Китая в Кыргызстане Ду Дэвэнь. Фото / пресс-служба кабмина

На встрече посол подчеркнула, что «кыргызско-китайское сотрудничество всегда находится на высоком уровне, а традиционная дружба укрепляется и продолжает развиваться, несмотря на пандемию».

«Убеждена, что гумпомощь, предоставляемая правительством Китая, является еще одним ярким свидетельством отношений дружбы и добрососедства между нашими странами и позволит нам усилить меры по противодействию общей угрозе», — сказала Бакашова.

До этого, с начала года Китай бесплатно предоставил Кыргызстану 300 тысяч доз своей вакцины Sinopharm в качестве гумпомощи.

Ранее МИД Кыргызстана сообщил, что правительство Германии «в рамках двустороннего сотрудничества» выделит Кыргызстану 110 тысяч доз вакцины через механизм COVAX.

Однако, какие именно вакцины, предоставит ФРГ, не отмечалось.

Вакцинация в Кыргызстане

Сейчас в Кыргызстане можно привиться китайской вакциной Sinopharm, российским «Спутником V», англо-шведской AstraZeneca. Также страна в рамках гумпомощи получила казахскую вакцину QazVac.

Кыргызстан даже зарегистрировал её, но пока не начал им вакцинировать своих граждан.

По данным портала минздрава, остаток вакцин на 23 августа в стране составляет более 1,9 млн доз.

Кампания по вакцинации началась по Кыргызстану в конце марта 2021 года. Однако активная стадия вакцинации населения началась лишь в июле, после того как в страну доставили вторую партию вакцины Sinopharm и на фоне третьей волны коронавируса.

По данным Республиканского штаба, на 27 августа в Кыргызстане первую дозу вакцины против COVID-19 получили свыше 663 тысяч человек, а вторую — более 412 тысяч кыргызстанцев.

По данным минздрава, с начала пандемии выявили более 175 тысяч случаев заражения COVID-19. Всего скончалось за все время пандемии 2 507 пациентов.