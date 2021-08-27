Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщила журналисту «Клоопа» подробности инцидента с возможным покушением на лидера партии «Социал-демократы Кыргызстана» Темирлана Султанбекова.

Так, по их информации, милиция отреагировала на публикацию Султанбекова в фейсбуке, где политик рассказал о случившемся 26 августа. Инцидент произошел в Аламудунском районе.

По данным Султанбекова, которые он сообщил милиции, в момент выстрела он вместе с водителем ехал по одной из улиц в селе Кой-Таш. Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Хулиганство».

Водитель и сам политик отказались проходить судмедэкспертизы, так как не получили ранений. Однако сотрудники милиции осмотрели машину политика и нашли на заднем правом боковом стекле вертикальное повреждение.

«По факту назначена судебно-трассологическая экспертиза. Для установления и задержания причастных лиц из числа наиболее опытных сотрудников МВД создана оперативная группа, которая проводит все следствие», — добавили в ГУВД.

Досудебное производство по делу продолжается, факт находится на контроле у руководства МВД.