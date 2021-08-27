На складе боеприпасов в воинской части, расположенной в Байзакском районе Жамбылской области Казахстана вечером 26 августа прогремел взрыв. По данным Минобороны, пятеро военнослужащих погибли при ликвидации последствий пожара.

Всего в результате взрыва пострадали около 90 человек. Жители из близлежащих сел эвакуированы.

Что случилось?

Вечером 26 августа казахские СМИ сообщили о сильном взрыве и последующем сильном пожаре в нескольких десятках километров от Тараза. Жители города рассказали журналистам, что взрывная волна дошла до них.

Позже Минобороны страны сообщило, что примерно в 19:00 произошло возгорание возле одного из складов в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области.

«В результате пожара произошел взрыв неустановленных предметов», — говорилось в сообщении ведомства.

Позже акимат Жамбылской области сообщил, что в результате взрывов пострадало 60 человек и их доставили в горбольницу.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что по факту взрывов на военном складе возбуждено уголовное дело.

Затем Минобороны Казахстана начало эвакуацию жителей ближайших населённых пунктов. На место ЧП выехали министр обороны Нурлан Ермекбаев и аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

Военные на месте ЧП в Жамбылской области. Фото / Минобороны Казахстана

Что хранилось на складах?

В ночь на 27 августа Минобороны страны сообщило, что на складе воинской части в Жамбылской области хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые «предназначены для локальных подрывов и не оснащены снарядами дальнего действия». Кроме того в ведомстве добавили, что пожар на складе «может быть вызван сгоранием хранящегося там тротила».

Позже ведомство сообщило, что взрывы на складе прекратились, но пожар продолжается.

«Горением охвачено здание склада по всей площади. Радиус разлета осколков составил до двух километров. По предварительным данным, на складе хранилось более 500 тонн тротила», — сообщил 27 августа официальный представитель МЧС Казахстана Талгат Уали.

По его словам, всего было эвакуировано 710 жителей. Их разместили в городе Тараз в зданиях школ и колледжей.

В Минобороны сообщили, что «выявлено снижение интенсивности пожара».

По словам министра обороны Казахстана Нурлана Ермекбаева, всего в воинской части проходили службы 135 человек.

«Мы пока не можем установить связь с тремя военнослужащими, также пропали несколько человек Департамента по чрезвычайным ситуациям. Что касается знамени и документов, некоторые военнослужащие оставались там до конца, на данный момент оружие, документы, знамя эвакуированы в безопасное место», — сказал он.

Кроме того он заявил, что после ликвидаций последствий взрыва в Жамбылской области он намерен подать в отставку.

«Услышав эту новость, я для себя принял решение — ухожу в отставку. Остальное решает высшее руководство», — сказал он.

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев. Фото / скриншот с видео «Радио Азаттык»

Это не первый подобный инцидент в Казахстане. 24 июня 2019 года пожар на военном складе в городе Арысь спровоцировал взрыв боеприпасов. Всё население города — около 40 тысяч человек — было эвакуировано.

По официальным данным, тогда погибли четыре человека и более сотни пострадали. Кроме того, из-за взрывов было повреждено более 7,5 тысяч жилых домов и 103 многоквартирных дома.

В июле 2021 года 16 обвиняемым по делу о взрывах боеприпасов на военном складе в Арыси вынесли приговор. Тогда 12 человек приговорили к тюремному заключению на срок от четырех до 10 лет лишения свободы, четыре человека получили условное наказание — от четырех до семи лет. Министр обороны Ермекбаев получил выговор.

После ЧП в Арыси президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что лично будет контролировать вопрос безопасного хранения боеприпасов.

«Министр обороны только что доложил мне, что боеприпасы хранятся на безопасных складах и не представляют опасности для населения. Мы ни в коем случае не должны допустить повторения подобной ситуации. Этот очень важный вопрос, он будет находиться на моем личном контроле», — сказал он в 2020 году.

По данным Минобороны Казахстана, после ЧП в Арыси часть боеприпасов оттуда перевезли именно в воинскую часть, где накануне произошли взрывы и пожар.

Фото на заглавной vlast.kz.