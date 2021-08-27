Президент Садыр Жапаров подписал закон «О внесении изменений в конституционный закон‚ о выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша». Закон вступает в силу с 27 августа.

Согласно принятой новой Конституции, количество депутатов в парламенте сократилось со 120 до 90. Кроме того, изменился и порядок проведения выборов: они будут проходить по смешанной избирательной системе.

Позже президент подписал закон, согласно которому на 90 мест в Жогорку Кенеше будут избираться: 54 по партийным спискам, а 36 по одномандатным округам.

«Вступление в силу Закона [о внесении изменений] обеспечит возможность назначения выборов депутатов Жогорку Кенеша по новой Конституции», — отметили в администрации президента.

Далее президент Жапаров должен объявить дату выборов депутатов Жогорку Кенеша.

Поправки в закон о выборах, по которой предлагается проведение выборов по смешанной избирательной системе не раз критиковали. Так из-за новой системы, по мнению депутатки Айсулуу Мамашевой, выборы по одномандатным округам станут барьером для кандидаток и, скорее всего, 36 мест в парламенте займут мужчины.

«Наш предыдущий опыт показал, что во время того, когда выборы проходят по одномандатным округам, в парламент приходят состоятельные мужчины», — сказала депутатка.

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