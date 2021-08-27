Заведующий сектором международного сотрудничества минздрава Осмон Масалиев рассказал, почему приобретенные на деньги доноров мобильные клиники до сих пор простаивают.

Мобильные медицинские клиники, купленные на грант Исламского банка развития. Фото / пресс-служба президента Кыргызстана.

По его словам, ответственные лица продолжают проверять качество и надежность оборудования. Об этом Масалиев сообщил изданию 24.kg.

«Ранее президент говорил, что мобильный комплекс будет направлен в первую очередь в высокогорные районы и отдаленные села Баткенской области. Но Исламский банк развития не дал согласия направлять его в зону конфликта. Опасаются, что техника повредится, а тогда проект завершится раньше времени», — сказал Масалиев.

Поэтому ведомство предложило администрации президента, чтобы клиники начали работать по Чуйской области, а столичная мэрия выделила участок, где сейчас стоят машины.

«14 сентября турецкая компания снова приедет к нам и это уже будет последняя стадия проверок», — рассказал Масалиев.

Мобильные клиники Кыргызстан получил по линии Исламского банка развития в рамках программы «Фаель Хаир» в мае этого года. Тогда в церемонии передачи клиник приняли участие президент Садыр Жапаров и глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев.

Саму технику изготовила норвежская компанию Normeka As, она затем и доставила мобильные клиники в Кыргызстан.