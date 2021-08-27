В пресс-службе Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики сообщили журналисту «Клоопа», что им пока неизвестно, откроется ли Исторический музей 31 августа или нет.

«Нам пока не сообщили более точной даты», — сообщили в пресс-службе.

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Так и не открывшийся

Исторический музей в Бишкеке закрыли на ремонт еще в 2016 году. Тогда предполагалось, что работы займут не больше полутора лет.

Но в итоге спустя пять лет реконструкция, стоимостью $21,5 млн, так и не завершена. Созданный в стиле советского модернизма музей в центре города остается закрытым для посетителей.

В апреле 2021 года глава минкультуры Кайрат Иманалиев сообщил, что открытие музея планируется 31 августа ко Дню независимости Кыргызстана. Однако в тот же день изданию Kaktus.media в ведомстве сообщили, что официальной информации по дате открытия музея нет.

В мае 2021 года журналистам «Клоопа» сообщили в минкультуры, что есть несколько проблемных вопросов, которые не позволяют учреждению возобновить работу.

Кыргызские власти до сих пор не выплатили немецкой фирме-подрядчику долг примерно в 226 тысяч евро. МВД республики еще не закончило испытания новой системы безопасности в музее.

Кроме того, в музее до сих пор проблемы с IT-обеспечением.

Вместе с этим, текущий суд по делу о коррупции при реконструкции музея тоже может стать препятствием для его открытия.