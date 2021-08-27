Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщила журналисту «Клоопа» о задержании подозреваемых в подделке ПЦР-тестов с отрицательным результатом на COVID-19.

Как пояснили в милиции, задержание стало реакцией на расследование журналистки Мээрим Сырдыбаевой и «МедиаХаба Али Токтакунова» о продаже поддельных справок об отсутствии коронавируса.

Милиция изучила расследование журналистов и начала досудебное производство по статье «Подделка документов». Во время следствия сотрудники милиции задержали двух мужчин 1996 года по подозрению в подделке тестов.

Подозреваемый в подделке ПЦР-тестов. Фото / пресс-служба ГУВД Чуйской области.

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Задержанных водворили в ИВС ОВД Ыссык-Атинского района.

«Установлено, что один из подозреваемых, работая таксистом в районе КПП, находил предполагаемых клиентов и сводил с другим подозреваемым, который подделывал отрицательные ПЦР-тесты», — сообщили в ведомстве.

За каждый поддельный тест задержанные получали 1300 сомов, часть денег забирал второй задержанный. Досудебное производство по делу продолжается.

Расследование о подделке тестов

Журналистка-расследовательница Мээрим Сырдыбаева и «МедиаХаб Али Токтакунова» выпустили совместное расследование о рынке поддельных ПЦР-тестов на COVID-19 в Бишкеке и Таласе.

Они выяснили, что справки подделывают даже в крупных частных лабораториях, чтобы въехать в страны ближнего зарубежья. Цена таких поддельных ПЦР-тестов варьируется от 500 сомов до $100.

Чтобы найти тех, кто продает поддельные ПЦР-тесты, Сырдыбаева отправилась на КПП «Ак-Жол — Автодорожный» на кыргызско-казахской границе. Затем ей удалось связаться с человеком, который занимается продажей справок через WhatsApp. Поддельный ПЦР-тест для журналистки оценили в 3 тысячи сомов.

Журналистка сообщила, что справка, которую ей продали, оказалась из «Лаборатории Бонецкого». Сырдыбаева обратилась и в саму лабораторию, там ей рассказали, что у них были случаи, когда выявляли в день по 200 поддельных ПЦР-тестов, которые продавали по 5 тысяч сомов.

По словам журналистки, коммерческий директор «Лаборатории Бонецкого» в разговоре с ней сказал, что иногда стоимость поддельной справки ПЦР-теста может доходить до $100.

Журналистка также посетила пункт пропуска «Чон-Капка» в Таласской области. Там, по её словам, торговали поддельными ПЦР-тестами, как «лепёшками в магазине». Сырдыбаева рассказала, что для выезда в Тараз, водители покупают поддельные справки за 500 сомов.

Позже журналистка нашла здание, где делали поддельные справки для обменного бюро. Люди, работающие с этим, рассказали, что их справки «не пройдут в аэропорту», они годятся только для Тараза и России. Стоимость справки для Казахстана — 500 сомов, а для России — 1000 сомов.

В местном филиале сети лабораторий «Аквалаб» журналистка сдала мазок и после сообщила, что якобы заболела COVID-19 и у неё выходит положительный ПЦР-тест. Но за 2 тысячи сомов в виде перевода на карту девушке в одном из бишкекских филиалов «Аквалаба», где ей распечатали справку с отрицательным результатом «без каких-либо проблем».

Заведующая лабораторией «Аквалаб» Ирина Цопова признала факт подделывания ПЦР-тестов сотрудницей и сообщила, что после внутреннего расследования ее уволили.