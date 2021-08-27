Международный республиканский институт (IRI) опубликовал результаты обширного опроса о политическом, экономическом и социальном положении Кыргызстана. Опрос провели в июле 2021 года, в нем поучаствовали 1211 кыргызстанцев старше 18 лет из всех регионов страны.

Опрос касался и политических пристрастий кыргызстанцев — нужно было поделиться мнением о доверии к политикам или общественным деятелям. Можно было выбрать не одного, а двух-трех фаворитов.

В прошлый раз IRI проводил похожий опрос в конце февраля — начале марта 2021 года. И за это время президенту Садыру Жапарову, судя по опросам, стали меньше доверять. Кроме того, у опрошенных кыргызстанцев появились новые личности, которым они вызывают доверие.

Скриншот результатов опроса IRI в феврале-марте 2021 года.

Так, в опросе, который проводился с 25 февраля по 5 марта 2021 года, Садыру Жапарову доверяли 38% опрошенных, за вариант «Никому» — голосовали 27%.

Еще 21% опрошенных доверял главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву, 13% решили, что они доверяют политикам или общественным деятелям, которые не предлагались в качестве вариантов ответа.

Топ-5 тогда замыкал Нуржигит Кадырбеков, экс-глава фонда развития религиозной культуры «Ыйман» при президенте, экс-глава министерства культуры, информации и туризма и лидер партии «Ыйман Нуру». Ему доверяли 10% опрошенных.

За время между двумя опросами IRI в Кыргызстане произошел самый кровопролитный конфликт за историю независимости на кыргызско-таджикской границе и ряд других социально-экономических и политических потрясений. Это не могло не сказаться на рейтинге народного доверия — теперь президенту доверяют 32% опрошенных, а не 38% как ранее.

Скриншот результатов опроса IRI в июле 2021 года. Скриншот результатов опроса IRI в июле 2021 года.

Рейтинг доверия к главе ГКНБ Ташиеву, наоборот, подрос — ему стали доверять 24%. Никому теперь не доверяют 20% опрошенных.

Еще 18% выбрали политиков или общественных деятелей, которые не предлагались в качестве вариантов для доверия. Их в отдельную таблицу выводить не стали — так как эти персоны собрали менее 1% голосов.

Последним в топ-5 вызывающих доверие личностей Кыргызстана все так же значится Нуржигит Кадырбеков. Правда, его рейтинг упал с 10% до 9%.