Мастер спорта международного класса по плаванию Владислав Шулико переплыл озеро Иссык-Куль в длину. Он стартовал 22 августа в Караколе и завершил заплыв в Балыкчы.

Длина озера Иссык-Куль составляет 181 километра.

Владислав Шулико на берегу. Фото / КНИА «Кабар» Владислав Шулико на берегу. Фото / AKIpress

«Самым сложным для Владислава стал третий день. Сильный ветер и поднявшиеся на Иссык-Куле волны внесли корректировки. Непогоду пловцу пришлось пережидать на корабле. Сопровождающий рекордсмена врач зафиксировал у него растяжение обоих плечевых и локтевого суставов. Последние дни Шулико плыл превозмогая боль», — пишет ИА 24.kg.

В своём заплыве пловец отдыхал на катере, там же спал и ел.

«Мировым рекордом будет считаться […] Самое главное правило — это плыть без вспомогательных предметов — ласт, лопат, досточек и трубки, а второе правило – не выходить на твердую поверхность (сушу). То есть мы должны плыть и не сходить на сушу. Теплоход не считается твердой поверхностью», — рассказал спортсмен 22 августа.

Ранее МЧС говорил, что с 22 по 27 августа в рамках проекта Issyk-Kul Swim 181 пловца будут сопровождать пять водолазов на двух моторных лодках.