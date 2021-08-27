Кадр из фильма

26 августа в кинотеатре «Манас» в Бишкеке состоялась премьера фильма Артыкпая Суюндукова «Шамбала». Об этом сообщила пресс-служба министерства Культуры, информации, спорта и молодежной политики.

Кинофильм «Шамбала» был снят по повести Чингиза Айтматова «Ак кеме» (Белый пароход) в 2020 году. В том же году состоялась мировая премьера кинофильма на международном фестивале в Шанхае.

На мероприятии присутствовали заместитель главы кабмина Жылдыз Бакашова, министр культуры Кайрат Иманалиев и творческая группа.

Жылдыз Бакашова отметила, что «Шамбала» — это результат многолетнего опыта режиссера.

«В этом фильме мы говорим о наивности и чистоте человека, а желание Айтматова отдавать реализовалось в еще одном отражении. Фильм — результат многолетнего опыта режиссера. Возможно, Артыкпай Суюндуков мечтал в таком же возрасте, как и ребенок в «Шамбале», и захотел снять этот фильм. Его мечта осуществилась», — сказала Бакашова на открытии премьеры фильма.

Режиссер фильма, народный артист Кыргызстана Артыкпай Суюндуков сказал, что брал разрешение и благословение на съемку фильма у автора оригинальной повести Чингиза Айтматова.

«Чтобы снять этот фильм, мы получили разрешение от Айтматова еще при его жизни и поговорили с ним. Я объяснил, что хочу снять фильм по другому. Автор благословил съемки фильма», — сообщил Суйундуков.

*По повести «Белый пароход» уже есть одноименный фильм 1975 года режиссера Болота Шамшиева. В фильме сыграли Айтурган Темирова, Орозбек Кутманалиев и другие яркие актеры золотой эпохи кыргызского кино. Фильм стал обладателем гран-при на IX Всесоюзном кинофестивале в городе Фрунзе и был награжден государственной наградой СССР.

Режиссер Артыкпай Суюндуков

Оператор Болсунбек Таалайбек на своей странице в фейсбуке поделился своим мнением о фильме, по его словам режиссер смог сделать акцент на очень важных вещах, не размениваясь на «мелочи жизни».

«Большинство переживали, сможет ли фильм стать таким же, как “Ак кеме”. Кинолента “Ак кеме оставила после себя непреодолимый барьер: “будь, как я или не будь совсем”. Все были в ожидании, сможет ли преодолеть фильм установленный барьер. Но для творческого человека это ничего не значит. Артык агай говорил, что думал много лет {над темой}, его надежды полностью оправдались. Очень точно были переданы место ребенка в этой жизни, его переживания, его цели и их несоответствие этой действительности. Агай действительно великий человек», — написал Болсунбек Таалайбек.

25 апреля этого года фильм Суюндукова получил премию «Ника» 2020 за лучший фильм в странах Балтии, Грузии и Содружества Независимых Государств.