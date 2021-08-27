Национальный центр по предупреждению пыток (НЦПП) сообщил, что задержанный 16-летний подросток рассказал им о пытках в Свердловском РУВД Бишкека.

По их информации, задержанный дал признательные показания под пытками. В сам центр обратился отец парня, рассказав о случившемся.

«Несовершеннолетний подозревается в убийстве двух женщин, тела которых с признаками насильственной смерти нашли 12 мая 2021 года в Бишкеке», — сообщили в центре.

После этого сотрудники НЦПП встретились с подростком, который находится в изоляторе учреждения №14 Госслужбы исполнения наказаний. Подросток рассказал, что его задержали 12 мая сотрудники Свердловского РУВД Бишкека в Иссык-Кульской области.

«По словам подростка, милиционеры подвергли его пыткам в роще в селе Чон-Орукту. Чтобы получить признательные показания, сотрудники милиции били его по ребрам, надевали на голову целлофановый пакет с хлором и загоняли иголки под ногти. Затем его затолкали в багажник машины и привезли в УВД Свердловского района Бишкека», — сообщили правозащитники.

При этом после того как подростка доставили в отделение пытки продолжились с угрозами пистолетом.

«Когда он отказался дать показания, оперативники пригрозили подкинуть наркотики и посадить в тюрьму его отца. После этого подросток признался в убийстве, которого, по его утверждению, не совершал», — добавили в центре.

В пресс-службе института Омбудсмена сообщили журналисту «Клоопа», что отреагировали на сообщение НЦПП и уже направили запрос в прокуратуру.