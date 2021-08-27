Что случилось?

Археологиня и доцентка Американского университета в Центральной Азии Аида Абдыканова 22 августа на своей странице в фейсбуке сообщила, что реконструкция дороги Балыкчы — Барскоон проводится без проведения археологической экспертизы.

Из-за этого, по её словам, уничтожаются объекты историко-культурного наследия.

« […] Строят и делают карьеры как хотят и где хотят […] На данный момент под удар попали могильники горного массива Боз-Бармак и Кара-Шаар, оба являются памятниками республиканского значения», — написала Абдыканова.

Что говорит минтранс?

«Клоопу» после нескольких дней звонков в различные ведомства всё же удалось взять комментарий профильного Министерства транспорта и дорог.

По словам пресс-секретаря минтранса Кылычбека Досумбетова, проектирование дороги занимается госпредприятие «Проектно-изыскательский институт «Кыргыздортранспроект».

Он сообщил, что строительство автодороги ведут параллельно с проектированием.

«Такое допускается. Он [директор компании Кадырбек Нурманбетов] сказал, что сейчас идёт изыскание, то есть проект соответственно со строительством идёт. Они там должны провести экологическую и техническую экспертизы в соответствующих организациях, где там будут учтены все вопросы в том числе и могильники», — сказал он в интервью «Клоопу».

По словам Досумбетова, компания «будет строить в обход» этих могильников. Там будут учитывать, что это «памятники республиканского значения».

«Директор компании мне сказал: “Мы тоже заинтересованы в этом [в сохранении могильников и других памятников]. Этого [разрушения] не будет допускаться”», — добавил пресс-секретарь минтранса.

Что это за дорога?

Реконструкцию дороги финансирует ОАО «Кыргызалтын» по поручению президента Садыра Жапарова. Генподрядчиком выступает кыргызская компания — Ассоциация дорожно-строительных компаний Кыргызстана.

Минтранс планирует построить 4-полосную дорогу с разделительным барьерным ограждением.

«На первоначальном этапе планируется реконструировать 25 км дороги, а общая протяженность трассы составляет 141,6 км. Отметим, что капитальный ремонт на трассе Балыкчы — Барскоон не производился более 50 лет», — отмечали в ведомстве/

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