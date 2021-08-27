26 августа у аэропорта Кабула в Афганистане прогремел взрыв. По словам очевидцев, взрыва было два, а после них слышалась стрельба. Первый взрыв прогремел у отеля «Барон». В это время у аэропорта были сотни человек, как афганцев, так и иностранцев — еще несколько дней планировалась эвакуация людей из страны. Они останавливались в этом отеле.
Информация о погибших в взрыве разнится. Наименьшее число умерших от взрыва озвучил «Талибан» — сразу после взрыва террористическое движение сообщило о 13 погибших. BBC рассказало о 60 погибших и 143 раненных. Sky News и «Аль-Арабия» утверждают, что погибли 72 человека, а 158 человек получили ранения. А CBS News рассказало о 90 умерших и 150 раненных.
«Я видел тела и части тел, летящие в воздухе, как торнадо, уносящий пластиковые пакеты … в воздух. Я видел тела, части тел, пожилых и раненых мужчин, женщин и детей, разбросанных на месте взрыва», — рассказал один из очевидцев изданию Reuters.
Пентагон рассказал о 12 умерших из-за взрыва американских солдатах — еще 15 получили ранения. Президент США Джо Байден подтвердил гибель американских солдат и пообещал провести эвакуацию, несмотря на теракт.
«Мы не простим. Мы не забудем. Мы выследим вас и заставим заплатить», — сказал американский президент.
Reuters утверждает, что взрыв совершил смертник. Ответственность за взрыв взял на себя ИГИЛ.
Талибы недовольны эвакуацией образованных афганцев и требовали перестать вывозить граждан из страны. Талибы при этом обещали не препятствовать вылету из страны граждан иностранных государств. Аэропорт Кабула по прежнему единственное место, откуда можно покинуть Афганистан — там находится множество как афганцев, так и иностранцев, ожидающих эвакуации.
После прихода талибов к власти в Афганистане это первый теракт, но эксперты ранее озвучивали журналистам, что может произойти нападение, ведь у аэропорта постоянно находятся тысячи человек.