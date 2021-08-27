26 августа у аэропорта Кабула в Афганистане прогремел взрыв. По словам очевидцев, взрыва было два, а после них слышалась стрельба. Первый взрыв прогремел у отеля «Барон». В это время у аэропорта были сотни человек, как афганцев, так и иностранцев — еще несколько дней планировалась эвакуация людей из страны. Они останавливались в этом отеле.

Информация о погибших в взрыве разнится. Наименьшее число умерших от взрыва озвучил «Талибан» — сразу после взрыва террористическое движение сообщило о 13 погибших. BBC рассказало о 60 погибших и 143 раненных. Sky News и «Аль-Арабия» утверждают, что погибли 72 человека, а 158 человек получили ранения. А CBS News рассказало о 90 умерших и 150 раненных.

«Я видел тела и части тел, летящие в воздухе, как торнадо, уносящий пластиковые пакеты … в воздух. Я видел тела, части тел, пожилых и раненых мужчин, женщин и детей, разбросанных на месте взрыва», — рассказал один из очевидцев изданию Reuters.

Пентагон рассказал о 12 умерших из-за взрыва американских солдатах — еще 15 получили ранения. Президент США Джо Байден подтвердил гибель американских солдат и пообещал провести эвакуацию, несмотря на теракт.

«Мы не простим. Мы не забудем. Мы выследим вас и заставим заплатить», — сказал американский президент.

Reuters утверждает, что взрыв совершил смертник. Ответственность за взрыв взял на себя ИГИЛ.

U.S. troops helping to evacuate Afghans desperate to flee Taliban rule braced for more attacks after Islamic State struck the crowded gates of Kabul airport, killing scores of civilians and at least 13 U.S. troops https://t.co/lMi6xljHZA pic.twitter.com/Z29oVQosyp — Reuters (@Reuters) August 27, 2021

Талибы недовольны эвакуацией образованных афганцев и требовали перестать вывозить граждан из страны. Талибы при этом обещали не препятствовать вылету из страны граждан иностранных государств. Аэропорт Кабула по прежнему единственное место, откуда можно покинуть Афганистан — там находится множество как афганцев, так и иностранцев, ожидающих эвакуации.

После прихода талибов к власти в Афганистане это первый теракт, но эксперты ранее озвучивали журналистам, что может произойти нападение, ведь у аэропорта постоянно находятся тысячи человек.