Республиканский штаб сообщил, что на 27 августа в Кыргызстане скончались четыре пациента с ранее выявленным COVID-19.

Всего за время пандемии, по данным штаба, в стране скончались 2 507 человек.

Также за сутки зарегистрировали 196 новых случаев заражения:

Бишкек — 65;

Ош — 2;

Чуйская область — 33;

Ошская область — 7;

Таласская область — 10;

Нарынская область — 5;

Иссык-Кульская область — 36;

Джалал-Абадская область — 26;

Баткенская область — 12.

Всего за время пандемии в стране зарегистрировали 175 009 случаев заражения COVID-19.

За прошедшие сутки из больниц и стационаров с выздоровлением выписали 386 пациентов. Всего за весь период с выздоровлением выписали 168 398 человек, переболевших коронавирусом.