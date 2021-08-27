Республиканский штаб сообщил, что на 27 августа в Кыргызстане скончались четыре пациента с ранее выявленным COVID-19.

Всего за время пандемии, по данным штаба, в стране скончались 2 507 человек.

Также за сутки зарегистрировали 196 новых случаев заражения:

  • Бишкек — 65;
  • Ош — 2;
  • Чуйская область — 33;
  • Ошская область — 7;
  • Таласская область — 10;
  • Нарынская область — 5;
  • Иссык-Кульская область — 36;
  • Джалал-Абадская область — 26;
  • Баткенская область — 12.

Всего за время пандемии в стране зарегистрировали 175 009 случаев заражения COVID-19.

За прошедшие сутки из больниц и стационаров с выздоровлением выписали 386 пациентов. Всего за весь период с выздоровлением выписали 168 398 человек, переболевших коронавирусом.

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