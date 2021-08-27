Республиканский штаб сообщил, что на 27 августа в Кыргызстане скончались четыре пациента с ранее выявленным COVID-19.
Всего за время пандемии, по данным штаба, в стране скончались 2 507 человек.
Также за сутки зарегистрировали 196 новых случаев заражения:
- Бишкек — 65;
- Ош — 2;
- Чуйская область — 33;
- Ошская область — 7;
- Таласская область — 10;
- Нарынская область — 5;
- Иссык-Кульская область — 36;
- Джалал-Абадская область — 26;
- Баткенская область — 12.
Всего за время пандемии в стране зарегистрировали 175 009 случаев заражения COVID-19.
За прошедшие сутки из больниц и стационаров с выздоровлением выписали 386 пациентов. Всего за весь период с выздоровлением выписали 168 398 человек, переболевших коронавирусом.