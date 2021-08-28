Пресс-центр Госкомитета нацбезопасности опроверг информацию о том, что сотрудники ГКНБ замешаны в «крышевании» подпольных казино.

Казино. Фото иллюстративное.

«Эта информация не соответствует действительности», — заявили в ГКНБ.

Также в ГКНБ отметили, что начальник 6-го Главного управления Каныбек Досмамбетов, его заместитель Азамат Осмонов и другие сотрудники управления «выведены в распоряжение в связи с ротацией подразделения и с переходом на другую работу».

Ранее в СМИ сообщали, что бывший замдиректора АКС ГКНБ Досмамбетов и пятеро его подчиненных сняты с должности, потому что они были замечены в крышевании подпольных казино в Бишкеке.