Пресс-служба ГУВД 28 августа объяснила, почему милиция давала разные сведения об убийстве возле мечети в Бишкеке.

По ее данным, первый релиз о произошедшем был опубликован около 00:00 часов. В нем говорилось, что водитель оказал сопротивление и пытался выхватить пистолет у инспектора патрульной милиции.

В ГУВД заявили, что это информация была предварительной.

«Позже, нами была получена дополнительная информация и второй релиз с более подробными данными был опубликован примерно в 01:15 часов ночи. Где со слов инспектора, возник конфликт, в результате которого произошел случайный выстрел в водителя», — говорится в сообщении.

Третий релиз пресс-служба ГУВД опубликовала уже в 10:00 часов 28 августа. В этом релизе было сказано, что стрелявший в водителя инспектор задержан по подозрению в превышении власти.

В ГУВД отметили, что милиция старается информировать граждан своевременно.

«Хоть это будет даже в час ночи, наши граждане имеют право знать и получать информацию в реальном времени, тем более по резонансным фактам расследования. Никому не было отказано в получении пресс-релиза, где сразу было сообщено, что это пока только предварительная информация и более подробная информация будет предоставлена позже», — заявили в пресс-службе милиции.

Что произошло?

В Бишкеке 27 августа примерно в 21:30 часов на пересечении улиц Жибек Жолу – Гоголя младший инспектор патрульной службы милиции выстрелил в мужчину из табельного оружия. Он скончался до приезда скорой.

В милиции заявили, что сотрудники УПСМ остановили машину погибшего, и позже мужчина попытался отобрать оружие у милиционеров. Однако на следующий день в сети появились видео, на которых видно, что погибший не нападал и не пытался завладеть ничьим оружием.

После, ГУВД выпустило релиз со словами стрелявшего инспектора о том, что выстрел был случайным, а мужчина спровоцировал его. В нем также говорилось, что прибывшая бригада скорой помощи «провела реанимацию пострадавшего, однако он скончался, не приходя в сознание». Однако очевидцы утверждают, что он скончался еще до приезда скорой.

Инспектора задержали и водворили в СИЗО ГКНБ.

Друзья убитого обратились к главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой взять это дело под личный контроль.

«Сотрудник УПСМ достал табельное оружие и выстрелил нашему другу в сердце. Без предупреждения. Не было ни выстрела в воздух, ничего. У нашего друга не было оружия, он никак не угрожал безопасности сотрудников патрульной службы. Наш друг не проявлял какую-то сильную агрессию», — отметил один из друзей погибшего.

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