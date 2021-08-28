Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли шесть пациентов с COVID-19.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 513 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Минздрав сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 215 человек.

Бишкек — 66;

Чуйская область — 53;

Иссык-Кульская область — 38;

Джалал-Абадская область — 2;2

Таласская область — 14;

Баткенская область — 13;

Нарынская область — 4;

Ошская область — 3;

Ош — 2.

По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 175 224 случая заражения коронавирусом.

Также штаб сообщил, что на 28 августа в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 1 169 пациентов. Еще 1 333 человека лечатся амбулаторно.

По данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 371 пациент. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 168 769 пациентов.