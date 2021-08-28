Зампредседателя Центризбиркома Тынчтык Шайназаров пояснил, что согласно новому закону «О выборах депутатов парламента», в Жогорку Кенеш войдут 18 женщин.

*Согласно принятой новой Конституции, количество депутатов в парламенте сократилось со 120 до 90. И только 18 из них будут женщинами.

По его словам, кандидатки в депутаты будут соревноваться между собой. Женщины, получившие наибольшее количество голосов по итогам АСУ, получат кресло в парламенте.

Шайназаров отметил, что это не зависит, от того, скольким голосам будет равен один депутатский мандат.

«Образно говоря, один мандат будет равен, скажем, 20 тысячам голосов, но это не распространяется на женщин. Даже получив тысячу голосов, она может быть депутатом. По 36 одномандатным округам для женщин, молодежи и ЛОВЗ будут трудности из-за того, что там такой градации нет. Там депутатом становится кандидат, набравший наибольшее количество голосов», — пояснил зампред ЦИК.

Как женщинам закрывают путь в политику

Ранее президент Садыр Жапаров подписал закон «О внесении изменений в конституционный закон‚ о выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша». Закон вступил в силу 27 августа.

Изменился порядок проведения выборов: они будут проходить по смешанной избирательной системе.

Позже президент подписал закон, согласно которому на 90 мест в Жогорку Кенеше будут избираться: 54 по партийным спискам, а 36 по одномандатным округам.

Поправки в закон о выборах, по которой предлагается проведение выборов по смешанной избирательной системе не раз критиковали. Так из-за новой системы, по мнению депутатки Айсулуу Мамашевой, выборы по одномандатным округам станут барьером для кандидаток и, скорее всего, 36 мест в парламенте займут мужчины.

«Наш предыдущий опыт показал, что во время того, когда выборы проходят по одномандатным округам, в парламент приходят состоятельные мужчины», — сказала депутатка.

Женщин уже убирают из политики

В марте 2021 года Жапаров отмечал, предпринимаются меры по повышению роли женщин в госуправлении. Он заверил, что на выборах в местные кенеши впервые женщинам предоставят 30% квоту.

При этом парламент 28 июля изменил гендерные квоты для женщин, которые хотят попасть в парламент. Поправки прописывают, что теперь только каждый четвертый депутатский мандат будет отдаваться женщинам.

Изменить гендерную квоту предложил депутат и член фракции «Бир Бол» Аманкул Токтомамбетов. Он заявил, что Жогорку Кенеш превратится в «Кыз-Бурак», если каждый второй мандат достанется женщине.

Аманкул Токтомамбектов и Айсулуу Мамаошова в парламенте. Фото / Пресс-служба Жогорку Кенеша.

Кроме того, ТИК досрочно прекратила полномочия шести депутатов Ошского горкенеша, пять из которых женщины. Теперь на вакантные места претендуют мужчины.

15 июля местная избирательная комиссия поддержала вывод из списка партии «Биздин Кыргызстан» 38 кандидатов. Все они женщины. 12 августа ТИК Оша согласилась исключить из списка 39 кандидатов, 31 из которых — женщины.

В Центризбиркоме сообщили, что комиссия проверит массовый выход женщин из списков партий.

*Контекст: По закону в местных кенешах и в Жогорку Кенеше 30% депутатов должны составлять женщины. Однако, зачастую эта норма не соблюдается не только в местных кенешах, но и парламенте.

Так за последние три года [2017-2020] количество депутаток по всей стране не превышало 11%. А сейчас в шестом созыве Жогорку Кенеша есть 20 депутаток, хотя по закону женщин в парламенте должно быть не менее 36.