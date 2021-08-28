Фото: Кабар

Выставка художника Азамата Джаналиева открылась 28 августа в галерее «Art Place», которая находится в здании ЦУМа. Выставка открыта с 10 до 22 часов и посещение ее бесплатно. А 11 сентября в той же галерее в 18:30 художник проведет мастер-класс и покажет, как работает над своими картинами.

Джаналиев — кыргызский художник, работающий в стиле string art. Он стал известен после того, как подарил свои картины, созданные с помощью гвоздей и ниток, ряду политиков.

Например, в 2017 году он подарил портрет президенту Монголии Халтмаагийну Баттулга. Также он создал портреты президента России Владимира Путина, президента Турции Реджепа Эрдогана и бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

Фото: 24 kg

С портретом Атамбаева связан скандал. В 2018 году Джаналиев обратился в ГКНБ с жалобой на бывшего советника Атамбаева, его «правую руку» Икрама Илмиянова.

По словам художника, Илмиянов купил у него в 2017 году портрет бывшего президента, но заплатил за него только четверть цены. Портрет стоил $10 тысяч, но заплатил Илмиянов только $2500.

Кроме того, по словам художника, в том же 2017 году экс-советник Атамбаева продал картины Джаналиева принцу Хамдану — члену правящей династии арабского Дубая. Художник оценил эти картины по $15 тысяч каждую, но Илмиянов ему так и не заплатил. Общий ущерб художник оценил в $52 тысячи.